В Словакии началась вакцинация против коронавируса
21:35 26.12.2020 (обновлено: 21:53 26.12.2020)
ПРАГА, 26 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавируса началась в Словакии в субботу вечером, первая прививка сделана известному в республике инфекционисту, профессору Владимиру Крчмеры в больнице города Нитра на западе страны, трансляция велась сетевым телеканалом братиславской газеты Pravda.
Первые 9750 доз вакцины, произведенной компаниями Pfizer и Biontech, были получены больницей города Нитра в середине дня в субботу. А вечером того же дня, согласно плану минздрава, началась вакцинация медиков, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом людьми. Первая прививка была символически сделана Крчмеры. После него пришел черед медиков местной больницы.
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Первая партия вакцины распределена между больницами городов Нитра, Братислава, Банска-Бистрица (все – на западе страны) и Кошице (на востоке республики), где прежде всего будут делать прививки медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом. В конце декабря и в течение января 2021 года, помимо медиков, пройдут вакцинацию также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). Заявленное количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 миллиона человек (население страны – 5,45 миллиона человек).
В четверг в Словакии был зарегистрирован суточный максимум за весь период пандемии по числу больных коронавирусом – 4046 человек, что составило 21,9% от общего числа тестированных. В пятницу количество новых зараженных снизилось до 1041 человека, но в выходные и праздничные дни проводится значительно меньше тестов.
Всего в настоящее время в стране больны 47 969 человек. В целом за период пандемии заразились 166,6 тысячи человек, выздоровели 116,9 тысячи, скончались 1732 человека.
В республике с 1 октября действует режим чрезвычайной ситуации, общественная жизнь максимально ограничена.
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