https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591037456.html

"Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

"Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:42

2020-12-26T12:42

2020-12-26T13:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

михаил мурашко

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter.Результаты клинических исследований удовлетворили медицинские власти, и Минздрав одобрил применение "Спутника" для вакцинации представителей этой категории населения. Теперь вакцина разрешена к применению лицам в возрасте 18 лет и старше."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.Клинические исследованияЛетом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.В результате Минздрав и специалисты Центра академика Гамалеи поменяли формат испытаний так, что теперь добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину. Также прекратили набирать волонтеров для исследований. Выборка ограничится 31 тысячей человек. ВакцинацияВ начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/volontery-1590628552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко