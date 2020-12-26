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https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591037456.html
"Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет
"Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет
Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:42
2020-12-26T13:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter.Результаты клинических исследований удовлетворили медицинские власти, и Минздрав одобрил применение "Спутника" для вакцинации представителей этой категории населения. Теперь вакцина разрешена к применению лицам в возрасте 18 лет и старше."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.Клинические исследованияЛетом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.В результате Минздрав и специалисты Центра академика Гамалеи поменяли формат испытаний так, что теперь добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину. Также прекратили набирать волонтеров для исследований. Выборка ограничится 31 тысячей человек. ВакцинацияВ начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

"Спутник V" показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

12:42 26.12.2020 (обновлено: 13:24 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter.
"Спутник V" также дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания для этой и других возрастных групп", — говорится в сообщении.
Результаты клинических исследований удовлетворили медицинские власти, и Минздрав одобрил применение "Спутника" для вакцинации представителей этой категории населения. Теперь вакцина разрешена к применению лицам в возрасте 18 лет и старше.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

Клинические исследования

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.
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23 декабря, 18:47Распространение нового коронавируса
В РФПИ заявили, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность
Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.
В результате Минздрав и специалисты Центра академика Гамалеи поменяли формат испытаний так, что теперь добровольцам больше не будут вводить плацебо, а только настоящую вакцину. Также прекратили набирать волонтеров для исследований. Выборка ограничится 31 тысячей человек.

Вакцинация

В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
 
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