Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591009024.html
Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"
Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:54
2020-12-26T08:51
россия
здоровье
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587814741_0:147:2772:1706_1920x0_80_0_0_451b49f11a33e0dd07d9c72f93ac58dd.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590931595.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587814741_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_2d6b5bc449f8137b8e81239521e6830c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), сша

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"

00:54 26.12.2020 (обновлено: 08:51 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".
Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

"Тяжелых аллергических реакций <...> при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота <...> не наблюдалось", — сказал Гинцбург, комментируя информацию о вакцине от компании Pfizer.

Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 15:02Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины "Спутник V" на пожилых
Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровьеВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния