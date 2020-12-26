https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591009024.html

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T00:54

2020-12-26T00:54

2020-12-26T08:51

россия

здоровье

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590931595.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

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