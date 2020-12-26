Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V"
00:54 26.12.2020 (обновлено: 08:51 26.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".
Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.
"Тяжелых аллергических реакций <...> при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота <...> не наблюдалось", — сказал Гинцбург, комментируя информацию о вакцине от компании Pfizer.
Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.
Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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