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Новый год—2021
https://ria.ru/20201226/ukrashenie-1591015462.html
Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
Идеальным подарком на новый 2021 год может стать оригинальное качественное ювелирное украшение, которое будет доказательством уникальных отношений между... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T07:35
2020-12-26T07:35
новый год—2021
подарки
россия
москва
общество
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ЖЕНЕВА, 26 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Идеальным подарком на новый 2021 год может стать оригинальное качественное ювелирное украшение, которое будет доказательством уникальных отношений между близкими людьми, рассказала в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук.По ее словам, сегодня драгоценности в качестве подарка несут персональное символическое значение и служат доказательством уникальных отношений между близкими людьми.Эксперт добавила, что в 2021 году основными тенденциями будут оригинальный дизайн и материалы ювелирных украшений."Чтобы восполнить потери от пандемии и привлечь внимание покупателей, дизайнеры начнут экспериментировать с материалами и формами. Этому же способствуют запросы от молодых людей. Многие из них проводят много времени перед экранами, и чтобы подчеркнуть свой образ и стиль, им нужны недорогие яркие и крупные аксессуары. Вместе с тем классические украшения останутся востребованными старшими поколениями, они понятны покупателям и уже прошли проверку временем", - отметила Бровчук.
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подарки, россия, москва, общество

Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок

07:35 26.12.2020
 
© Fotolia / KzenonПродажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Fotolia / Kzenon
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ЖЕНЕВА, 26 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Идеальным подарком на новый 2021 год может стать оригинальное качественное ювелирное украшение, которое будет доказательством уникальных отношений между близкими людьми, рассказала в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук.
"Как эксперт могу сказать, что идеальный подарок – это украшение, приобретенное у надежного продавца с документами, подтверждающими качество материалов и камней. А как обычный человек хочу добавить, что подарок – это не обязанность. Его не надо покупать только потому, что так принято на праздники. Идеальный подарок – это подарок, выбранный с душой и сердцем одним человеком для другого. И если это украшение, то оно должно годами нравиться и радовать, и здесь совсем не важен бюджет и название бренда на упаковке", - сказала она.
По ее словам, сегодня драгоценности в качестве подарка несут персональное символическое значение и служат доказательством уникальных отношений между близкими людьми.
Эксперт добавила, что в 2021 году основными тенденциями будут оригинальный дизайн и материалы ювелирных украшений.
"Чтобы восполнить потери от пандемии и привлечь внимание покупателей, дизайнеры начнут экспериментировать с материалами и формами. Этому же способствуют запросы от молодых людей. Многие из них проводят много времени перед экранами, и чтобы подчеркнуть свой образ и стиль, им нужны недорогие яркие и крупные аксессуары. Вместе с тем классические украшения останутся востребованными старшими поколениями, они понятны покупателям и уже прошли проверку временем", - отметила Бровчук.
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