https://ria.ru/20201226/ukrashenie-1591015462.html

Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок

Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок

Идеальным подарком на новый 2021 год может стать оригинальное качественное ювелирное украшение, которое будет доказательством уникальных отношений между... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T07:35

2020-12-26T07:35

2020-12-26T07:35

новый год—2021

подарки

россия

москва

общество

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ЖЕНЕВА, 26 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Идеальным подарком на новый 2021 год может стать оригинальное качественное ювелирное украшение, которое будет доказательством уникальных отношений между близкими людьми, рассказала в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук.По ее словам, сегодня драгоценности в качестве подарка несут персональное символическое значение и служат доказательством уникальных отношений между близкими людьми.Эксперт добавила, что в 2021 году основными тенденциями будут оригинальный дизайн и материалы ювелирных украшений."Чтобы восполнить потери от пандемии и привлечь внимание покупателей, дизайнеры начнут экспериментировать с материалами и формами. Этому же способствуют запросы от молодых людей. Многие из них проводят много времени перед экранами, и чтобы подчеркнуть свой образ и стиль, им нужны недорогие яркие и крупные аксессуары. Вместе с тем классические украшения останутся востребованными старшими поколениями, они понятны покупателям и уже прошли проверку временем", - отметила Бровчук.

https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html

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подарки, россия, москва, общество