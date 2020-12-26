https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html

В секторе Газа удары Израиля повредили здание больницы

В секторе Газа удары Израиля повредили здание больницы

Здание больницы и реабилитационного центра для инвалидов в секторе Газа было повреждено в результате израильского обстрела территории палестинского анклава,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:05

2020-12-26T12:05

2020-12-26T12:05

ашкелон

сектор газа

хамас

израиль

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СЕКТОР ГАЗА, 26 дек - РИА Новости. Здание больницы и реабилитационного центра для инвалидов в секторе Газа было повреждено в результате израильского обстрела территории палестинского анклава, сообщила РИА Новости представитель минздрава сектора."Израильский обстрел на рассвете нанес серьезный ущерб больнице, в здании были выбиты стекла, осколки которых разлетелись по палатам, пациентам и отделениям", - заявила РИА Новости представитель минздрава Вафаа Яги."Десятки больных детей и их матерей, а также медицинские работники находились в состоянии шока. Маленькие пациенты провели ночь в страхе из-за израильского обстрела, что может вызвать у них серьезные психологические последствия", - добавила она.Израильский обстрел осудило движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа."Это акт варварской агрессии, совершенный оккупационной армией против сектора Газа. Воздушный налёт напугал мирных жителей, осколки ракет попали в детскую больницу и реабилитационный центр для детей с особыми потребностями", - говорится в заявлении для прессы представителя ХАМАС Хазима Касема.Армия Израиля минувшей ночью сообщила о нанесении ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет с территории Газы. Среди атакованных объектов были упомянуты пункт производства ракетных боеприпасов, подземная инфраструктура и военных пост. Вечером в пятницу израильские военные зафиксировали пуск двух ракет из сектора Газа по территории Израиля, обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в Ашкелоне и районах, граничащих с сектором Газа.

https://ria.ru/20201225/perekhvat-1591002589.html

https://ria.ru/20201115/obstrel-1584733074.html

ашкелон

сектор газа

израиль

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ашкелон, сектор газа, хамас, израиль, в мире