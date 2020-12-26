Экономист оценил угрозы США про кол в сердце "Северного потока — 2"
16:32 26.12.2020 (обновлено: 18:27 26.12.2020)
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков усомнился в способности США помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток — 2".
"Какой еще "кол в сердце проекта" имеют в виду американцы, не совсем ясно. Не думаю, что они успеют за неделю подготовить и утвердить некие новые меры", — сказал он в комментарии "Московскому комсомольцу".
По словам экономиста, санкции должны быть оформлены документально, а ввести ограничения с нуля в такие короткие сроки невозможно.
Юшков уверен, что даже в случае введения ограничений проект продолжит функционировать.
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"Газпром" уже показал, что санкций не боится и намерен идти до конца", — заключил он.
О том, что администрация Дональда Трампа в ближайшем будущем планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2", ранее сообщило агентство Рейтер. Один из высокопоставленных американских чиновников в беседе с агентством заявил, что США готовы "вонзить кол в сердце проекта".
Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет, который уже одобрил американский конгресс. И хотя Трамп наложил на этот документ вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на 28 декабря.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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