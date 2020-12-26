https://ria.ru/20201226/truboprovod-1591054947.html

Экономист оценил угрозы США про кол в сердце "Северного потока — 2"

Экономист оценил угрозы США про кол в сердце "Северного потока — 2"

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков усомнился в способности США помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T16:32

2020-12-26T16:32

2020-12-26T18:27

игорь юшков

северный поток — 2

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков усомнился в способности США помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток — 2".По словам экономиста, санкции должны быть оформлены документально, а ввести ограничения с нуля в такие короткие сроки невозможно.Юшков уверен, что даже в случае введения ограничений проект продолжит функционировать.О том, что администрация Дональда Трампа в ближайшем будущем планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2", ранее сообщило агентство Рейтер. Один из высокопоставленных американских чиновников в беседе с агентством заявил, что США готовы "вонзить кол в сердце проекта".Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет, который уже одобрил американский конгресс. И хотя Трамп наложил на этот документ вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на 28 декабря.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html

https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html

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игорь юшков, северный поток — 2, дональд трамп, в мире