https://ria.ru/20201226/treyler-1590907114.html
В Сети появился трейлер комедии "Прабабушка легкого поведения. Начало"
В Сети появился трейлер комедии "Прабабушка легкого поведения. Начало"
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер комедии Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало" с Александром Реввой... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:32
2020-12-26T00:32
2020-12-26T00:32
глюкоза (наталья ионова)
дмитрий нагиев
михаил галустян
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали трейлер комедии Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало" с Александром Реввой (Артур Пирожков) в главной роли. Действие происходит в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпийскими играми в Москве, Вова Рубинштейн (Ревва) выдает себя за звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких шоу его арестовывают сотрудники КГБ. Они поручают главному герою выполнить важную миссию — отыскать смертельно опасный химикат, который попал в руки его сводной сестры, с которой они похожи как две капли.Именно поэтому его вербуют как агента под прикрытием. Вова соглашается, чтобы не попасть за решетку и переодевается в родственницу — валютную проститутку Луизу Рубинштейн. В таком образе герою предстоит предотвратить подрыв олимпийского мишки, встретить любовь всей жизни и даже страстно поцеловаться с Брежневым. Вместе с Реввой в фильме также снялись: Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Ионова (Глюкоза), Наталья Бардо, Марина Федункив и другие.Премьера ленты запланирована на 18 февраля.
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глюкоза (наталья ионова), дмитрий нагиев, михаил галустян, москва, александр ревва, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликовали
трейлер комедии Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало" с Александром Реввой (Артур Пирожков) в главной роли.
Действие происходит в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпийскими играми в Москве, Вова Рубинштейн (Ревва) выдает себя за звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких шоу его арестовывают сотрудники КГБ. Они поручают главному герою выполнить важную миссию — отыскать смертельно опасный химикат, который попал в руки его сводной сестры, с которой они похожи как две капли.
Именно поэтому его вербуют как агента под прикрытием. Вова соглашается, чтобы не попасть за решетку и переодевается в родственницу — валютную проститутку Луизу Рубинштейн.
В таком образе герою предстоит предотвратить подрыв олимпийского мишки, встретить любовь всей жизни и даже страстно поцеловаться с Брежневым.
Вместе с Реввой в фильме также снялись: Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Ионова (Глюкоза), Наталья Бардо, Марина Федункив и другие.
Премьера ленты запланирована на 18 февраля.