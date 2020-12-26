https://ria.ru/20201226/subsidii-1591023758.html

Правительство утвердило правила предоставления субсидии на IT-проекты

Правительство утвердило правила предоставления субсидии на IT-проекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:09

2020-12-26T10:09

2020-12-26T10:09

россия

фонд развития интернет-инициатив

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства в субботу."Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив."С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщает пресс-служба. Работа ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".Согласно сообщению, правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли по поручению президента. Это, в том числе, новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы. Подробно о каждой из этих мер Мишустин говорил в ходе панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в рамках рабочей поездки в Татарстан в июле 2020 года.

https://na.ria.ru/20201214/it-obrazovanie-1589129903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд развития интернет-инициатив, михаил мишустин, технологии