https://ria.ru/20201226/subsidii-1591023758.html
Правительство утвердило правила предоставления субсидии на IT-проекты
Правительство утвердило правила предоставления субсидии на IT-проекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:09
2020-12-26T10:09
2020-12-26T10:09
россия
фонд развития интернет-инициатив
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства в субботу."Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив."С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщает пресс-служба. Работа ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".Согласно сообщению, правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли по поручению президента. Это, в том числе, новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы. Подробно о каждой из этих мер Мишустин говорил в ходе панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в рамках рабочей поездки в Татарстан в июле 2020 года.
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россия, фонд развития интернет-инициатив, михаил мишустин, технологии
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства в субботу.
"Государство окажет содействие ускоренному развитию новых проектов в сфере информационных технологий. Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив
.
"С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщает пресс-служба. Работа ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".
Согласно сообщению, правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли по поручению президента. Это, в том числе, новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы. Подробно о каждой из этих мер Мишустин говорил в ходе панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в рамках рабочей поездки в Татарстан в июле 2020 года.