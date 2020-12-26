https://ria.ru/20201226/snegopad-1591051488.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада

Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T15:41

2020-12-26T15:41

2020-12-26T15:41

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА,26 дек - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 сантиметров. В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в городе ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, рабочие с утра приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности. Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения."Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что городские службы в преддверии снегопада были переведены в режим повышенной готовности."Коммунальная техника после начала снегопада приступила к прометанию дорог и проведению противогололедной обоработки. На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, были подготовлены дизель-генераторы, проведена проверка оборудования", - рассказал заместитель мэра.Бирюков отметил, что благодаря принятым мерам все системы жизнеобеспечения города работали и продолжают работать в штатном режиме, сбоев не зафиксировано.

https://ria.ru/20201226/osadki-1591023600.html

https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва