https://ria.ru/20201226/snegopad-1591051488.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:41
2020-12-26T15:41
2020-12-26T15:41
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319896_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_854a726ed3c72add620c026a7bc74b89.jpg
МОСКВА,26 дек - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 сантиметров. В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в городе ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, рабочие с утра приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности. Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения."Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что городские службы в преддверии снегопада были переведены в режим повышенной готовности."Коммунальная техника после начала снегопада приступила к прометанию дорог и проведению противогололедной обоработки. На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, были подготовлены дизель-генераторы, проведена проверка оборудования", - рассказал заместитель мэра.Бирюков отметил, что благодаря принятым мерам все системы жизнеобеспечения города работали и продолжают работать в штатном режиме, сбоев не зафиксировано.
https://ria.ru/20201226/osadki-1591023600.html
https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0671510a608b7ab6eaac2207d7bceb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА,26 дек - РИА Новости.
Коммунальные службы в Москве
продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 сантиметров. В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в городе ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, рабочие с утра приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности. Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения.
"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что городские службы в преддверии снегопада были переведены в режим повышенной готовности.
"Коммунальная техника после начала снегопада приступила к прометанию дорог и проведению противогололедной обоработки. На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, были подготовлены дизель-генераторы, проведена проверка оборудования", - рассказал заместитель мэра.
Бирюков отметил, что благодаря принятым мерам все системы жизнеобеспечения города работали и продолжают работать в штатном режиме, сбоев не зафиксировано.