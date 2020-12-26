https://ria.ru/20201226/sledstvie-1591077243.html

СМИ: установлена личность связанного со взрывом в Нэшвилле человека

СМИ: установлена личность связанного со взрывом в Нэшвилле человека

Полицейские установили личность человека, связанного со взорвавшимся в пятницу фургоном в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси), передает телеканал CBS... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-26T21:42

2020-12-26T21:42

2020-12-27T05:53

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полицейские установили личность человека, связанного со взорвавшимся в пятницу фургоном в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси), передает телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По сведениям телеканала, установлена личность человека, "представляющего интерес" для следствия. Как отметили источники телеканала, речь идет о 63-летнем жителе Нэшвилла Энтони Куинне Уорнере, у которого был автомобиль той же марки и модели, что и автомобиль, который взорвался в пятницу.Специальный агент ФБР Дуг Корнески заявил в субботу, что в городе нет угрозы нового взрыва, добавляет телеканал.Ранее губернатор американского штата Теннесси Билл Ли попросил президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в Нэшвилле. В своем письме Трампу губернатор сообщил, что штату необходима федеральная поддержка, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами службы, занимающиеся устранением последствий взрыва, а также для выплаты страховых пособий пострадавшим в результате взрыва организациям. По его словам, в результате взрыва ущерб понесло по меньшей мере 41 предприятие.В пятницу в американском Нэшвилле взорвался автомобиль. Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20201226/vylety-1591011233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нэшвилл, сша, в мире