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Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса
Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:07
2020-12-26T02:07
2020-12-26T07:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, франция, париж, в мире