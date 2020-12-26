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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011082.html
Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса
Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:07
2020-12-26T07:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, франция, париж, в мире

Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса

02:07 26.12.2020 (обновлено: 07:59 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанкСеверный вокзал в Париже
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Флоранс Галле
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.
Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.
Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 22:49Распространение нового коронавируса
Ученые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса
 
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