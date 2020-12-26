https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011082.html

Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса

Во Франции выявили "британский" штамм коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:07

2020-12-26T02:07

2020-12-26T07:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании, зафиксирован во Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на санитарное агентство страны.Отмечается, что заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.Мужчина, у которого не было симптомов болезни, находится на самоизоляции у себя дома.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/shtamm-1591005690.html

великобритания

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, франция, париж, в мире