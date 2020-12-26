https://ria.ru/20201226/saratov-1591039656.html

Радаев соболезнует семье погибшего главы саратовского Гидрометцентра

Радаев соболезнует семье погибшего главы саратовского Гидрометцентра

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в ДТП начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:03

2020-12-26T13:03

2020-12-26T13:03

гидрометцентр

валерий радаев

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в ДТП начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, назвав его настоящим профессионалом.Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что Болтухин погиб в субботу при столкновении автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом" в Заводском районе Саратова. Он возглавлял Саратовский Гидрометцентр с 1987 года."Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек. Светлая память о нём сохранится в сердцах земляков", - цитирует Радаева его пресс-служба.

https://ria.ru/20200604/1572481538.html

саратовская область

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гидрометцентр, валерий радаев, саратовская область, происшествия