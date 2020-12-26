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Радаев соболезнует семье погибшего главы саратовского Гидрометцентра
Радаев соболезнует семье погибшего главы саратовского Гидрометцентра
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в ДТП начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:03
2020-12-26T13:03
гидрометцентр
валерий радаев
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в ДТП начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, назвав его настоящим профессионалом.Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что Болтухин погиб в субботу при столкновении автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом" в Заводском районе Саратова. Он возглавлял Саратовский Гидрометцентр с 1987 года."Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек. Светлая память о нём сохранится в сердцах земляков", - цитирует Радаева его пресс-служба.
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гидрометцентр, валерий радаев, саратовская область, происшествия

Радаев соболезнует семье погибшего главы саратовского Гидрометцентра

13:03 26.12.2020
 
© Фото : Служба спасения Саратовской областиДТП с участием Suzuki Grand Vitara и Камаза у поворота на село Александровка в Саратовской области
ДТП с участием Suzuki Grand Vitara и Камаза у поворота на село Александровка в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Служба спасения Саратовской области
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего в ДТП начальника областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, назвав его настоящим профессионалом.
Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что Болтухин погиб в субботу при столкновении автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом" в Заводском районе Саратова. Он возглавлял Саратовский Гидрометцентр с 1987 года.
"Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек. Светлая память о нём сохранится в сердцах земляков", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
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ГидрометцентрВалерий РадаевСаратовская областьПроисшествия
 
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