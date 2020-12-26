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В США экстренно сел самолет из-за проблем с двигателем
В США экстренно сел самолет из-за проблем с двигателем
Самолет Boeing 737 Max 8 канадской авиакомпании Air Canada сменил курс и совершил экстренную посадку в американском городе Тусон, штат Аризона, после того, как... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:52
2020-12-26T09:52
air canada
boeing 737
ethiopian airlines
тусон
аризона
сша
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 Max 8 канадской авиакомпании Air Canada сменил курс и совершил экстренную посадку в американском городе Тусон, штат Аризона, после того, как пилоты получили предупреждение о неисправности двигателя, сообщает телеканал Global News со ссылкой на перевозчика.Инцидент произошел в среду, однако известно о нем стало только в ночь на субботу. Самолет направлялся из американского города Марана в канадский Монреаль. Как сообщила авиакомпания, это был "перегоночный рейс", на борту находились три члена экипажа. По данным перевозчика, вскоре после взлета пилоты заметили предупреждение о неисправности одного из двигателей, выключили его и запросили экстренную посадку. В Тусоне самолет благополучно сел.Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.В середине ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Ведомство уточнило, что разрешение на эксплуатацию не означает его немедленное возвращение в небо, сначала надо пересмотреть программы обучения пилотов.
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air canada, boeing 737, ethiopian airlines, тусон, аризона, сша, в мире

В США экстренно сел самолет из-за проблем с двигателем

09:52 26.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 Max 8 канадской авиакомпании Air Canada сменил курс и совершил экстренную посадку в американском городе Тусон, штат Аризона, после того, как пилоты получили предупреждение о неисправности двигателя, сообщает телеканал Global News со ссылкой на перевозчика.
Инцидент произошел в среду, однако известно о нем стало только в ночь на субботу. Самолет направлялся из американского города Марана в канадский Монреаль. Как сообщила авиакомпания, это был "перегоночный рейс", на борту находились три члена экипажа. По данным перевозчика, вскоре после взлета пилоты заметили предупреждение о неисправности одного из двигателей, выключили его и запросили экстренную посадку. В Тусоне самолет благополучно сел.
Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
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В середине ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Ведомство уточнило, что разрешение на эксплуатацию не означает его немедленное возвращение в небо, сначала надо пересмотреть программы обучения пилотов.
 
Air CanadaBoeing 737Ethiopian AirlinesТусонАризонаСШАВ мире
 
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