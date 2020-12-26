Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/samolet-1591018723.html
Названа причина экстренной посадки самолета на Урале
Названа причина экстренной посадки самолета на Урале
Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:04
2020-12-26T09:04
руслайн
екатеринбург
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_cc1f37734e80760c663651efff0d274f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании."На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html
екатеринбург
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_56e4d9cbf8531d391f859357d6812916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслайн, екатеринбург, воронеж, происшествия

Названа причина экстренной посадки самолета на Урале

09:04 26.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "РусЛайн"
Самолет авиакомпании РусЛайн - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании.
"На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 14:22
"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково
 
РусЛайнЕкатеринбургВоронежПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния