https://ria.ru/20201226/samolet-1591018723.html

Названа причина экстренной посадки самолета на Урале

Названа причина экстренной посадки самолета на Урале

Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:04

2020-12-26T09:04

2020-12-26T09:04

руслайн

екатеринбург

воронеж

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании."На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html

екатеринбург

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслайн, екатеринбург, воронеж, происшествия