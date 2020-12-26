https://ria.ru/20201226/samolet-1591018723.html
Названа причина экстренной посадки самолета на Урале
Названа причина экстренной посадки самолета на Урале
Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:04
2020-12-26T09:04
2020-12-26T09:04
руслайн
екатеринбург
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_cc1f37734e80760c663651efff0d274f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании."На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html
екатеринбург
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_56e4d9cbf8531d391f859357d6812916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслайн, екатеринбург, воронеж, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости.
Самолет авиакомпании "Руслайн
", летевший рейсом Тюмень - Воронеж, экстренно сел в Екатеринбурге
из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово РИА Новости сообщили, что воздушное судно село в 8.10 (6.10 мск). Никто не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании.
"На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе пять детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Прокуратура держит под контролем обеспечение безопасности полетов и оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, уточняет надзорное ведомство.