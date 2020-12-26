https://ria.ru/20201226/rostov-na-donu-1591077936.html

Ростовские власти рассказали о подготовке к массовой вакцинации в регионе

Ростовские власти рассказали о подготовке к массовой вакцинации в регионе

Сто шестьдесят тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Ростовскую область в январе-марте 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T22:23

2020-12-26T22:23

2020-12-26T22:23

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коронавирус covid-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Сто шестьдесят тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Ростовскую область в январе-марте 2021 года, сообщает правительство региона."С января по март наступающего года в Ростовскую область доставят 160 тысяч доз. Это даст старт массовой вакцинации", - говорится в сообщении. Проводиться она будет добровольно.К настоящему времени в регион уже поступила 1 тысяча доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". Привиться успели более 100 человек. Эта партия предназначена для иммунизации сотрудников органов Роспотребнадзора, медработников и учителей.Данная вакцина отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов. В ней содержатся синтезированные короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа. Вследствие ареактогенности вакцина подходит для лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом 21 день.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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