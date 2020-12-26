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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/rostov-na-donu-1591077936.html
Ростовские власти рассказали о подготовке к массовой вакцинации в регионе
Ростовские власти рассказали о подготовке к массовой вакцинации в регионе
Сто шестьдесят тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Ростовскую область в январе-марте 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T22:23
2020-12-26T22:23
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Сто шестьдесят тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Ростовскую область в январе-марте 2021 года, сообщает правительство региона."С января по март наступающего года в Ростовскую область доставят 160 тысяч доз. Это даст старт массовой вакцинации", - говорится в сообщении. Проводиться она будет добровольно.К настоящему времени в регион уже поступила 1 тысяча доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". Привиться успели более 100 человек. Эта партия предназначена для иммунизации сотрудников органов Роспотребнадзора, медработников и учителей.Данная вакцина отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов. В ней содержатся синтезированные короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа. Вследствие ареактогенности вакцина подходит для лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом 21 день.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

Ростовские власти рассказали о подготовке к массовой вакцинации в регионе

22:23 26.12.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Сто шестьдесят тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Ростовскую область в январе-марте 2021 года, сообщает правительство региона.
"С января по март наступающего года в Ростовскую область доставят 160 тысяч доз. Это даст старт массовой вакцинации", - говорится в сообщении. Проводиться она будет добровольно.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
К настоящему времени в регион уже поступила 1 тысяча доз вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". Привиться успели более 100 человек. Эта партия предназначена для иммунизации сотрудников органов Роспотребнадзора, медработников и учителей.
Данная вакцина отличается простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов. В ней содержатся синтезированные короткие участки вирусного белка – пептиды – необходимые для формирования иммунного ответа. Вследствие ареактогенности вакцина подходит для лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом 21 день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
 
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