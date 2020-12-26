https://ria.ru/20201226/roskosmos-1591029114.html

Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов"

Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов"

"Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за сломавшегося спутника, рассказал генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:11

2020-12-26T11:11

2020-12-26T13:46

ркц "прогресс"

минторг сша

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за сломавшегося спутника, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин объяснил, что с тех пор сменилось руководство как "Роскосмоса", так и этого дочернего предприятия, однако по действующему законодательству госкорпорация обязана предъявить иск, включив в него стоимость пуска."То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают", — добавил он.Глава госкорпорации отметил, что если такой иск не предъявить, то тогда "придется пойти под суд" самим представителям "Роскосмоса", поскольку они не отреагировали на допущенную ошибку.Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роскосмоса" к самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" 24 декабря. Госкорпорация требует взыскать с ответчика более 4,7 миллиарда рублей.РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо этого, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты."Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.

https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589590615.html

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ркц "прогресс", минторг сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин