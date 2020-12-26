Рогозин объяснил иск "Роскосмоса" к производителю "Союзов"
11:11 26.12.2020 (обновлено: 13:46 26.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за сломавшегося спутника, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер" на орбите", — написал он на Facebook.
Рогозин объяснил, что с тех пор сменилось руководство как "Роскосмоса", так и этого дочернего предприятия, однако по действующему законодательству госкорпорация обязана предъявить иск, включив в него стоимость пуска.
"То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают", — добавил он.
Глава госкорпорации отметил, что если такой иск не предъявить, то тогда "придется пойти под суд" самим представителям "Роскосмоса", поскольку они не отреагировали на допущенную ошибку.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роскосмоса" к самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" 24 декабря. Госкорпорация требует взыскать с ответчика более 4,7 миллиарда рублей.
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо этого, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
"Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
16 декабря, 22:48"Роскосмос" заключил договор на техпроект ракеты для полетов на Луну