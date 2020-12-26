https://ria.ru/20201226/pozhar-1591042988.html

Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах

Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах

Граждан РФ нет среди погибших в результате пожара на принадлежащем российской компании судне "Свеаборг", сообщило посольство России в Мадриде. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:46

2020-12-26T13:46

2020-12-26T14:26

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МАДРИД, 26 дек - РИА Новости. Граждан РФ нет среди погибших в результате пожара на принадлежащем российской компании судне "Свеаборг", сообщило посольство России в Мадриде."В порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария произошел пожар на рыболовном траулере "Свеаборг" (под флагом Камеруна), принадлежащем российской компании. По информации компетентных органов, полученной почетным консулом на Канарских островах Г. Парадой, среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле", - говорится в комментарии посольства, поступившем РИА Новости.Ранее газета País сообщала, что три человека погибли и четверо пострадали в результате пожара на российском судне "Свеаборг" на Канарских островах. Пострадавших доставили в больницу.По данным издания, пожар начался в машинном отделении судна в четверг. В его тушении было задействовано девять пожарных машин. Причина возгорания пока не известна, однако судно находилось на ремонте в порту.Как сообщили РИА Новости в службе по чрезвычайным ситуациям Канарских островов, двое мужчин 50 и 62 лет были доставлены в больницу с признаками отравления при вдыхании дыма, еще двое мужчин (одному чуть более 20 лет, возраст второго не известен) были доставлены в медицинский центр. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Национальности погибших и пострадавших в пресс-службе ведомства не смогли сообщить.

https://ria.ru/20201213/murmansk-1588989299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, канарские острова, испания, мадрид, в мире