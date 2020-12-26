https://ria.ru/20201226/pompei-1591081901.html
В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи
В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи
Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:36
2020-12-26T23:36
2020-12-26T23:36
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помпеи
италия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб вследствие катастрофического извержения Везувия.Как сообщается в релизе на сайте археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - древнеримском подобии современного уличного киоска, в котором продается еда. Хотя подобные находки уже делались и прежде, директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что впервые территория такого рода была раскопана полностью."Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью и можно провести все исследования, которые только возможны благодаря современным технологиям", - сказал Осанна, слова которого приводятся в пресс-релизе.Примечательно, что сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно остатки пищи. Так, внутри одного из контейнеров нашли фрагмент утиной кости. Кроме того, обнаружены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что "свидетельствует о большом разнообразии продуктов животного происхождения, использовавшихся при приготовлении блюд".Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.
https://ria.ru/20201225/stounkhendzh-1590953707.html
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помпеи, италия, неаполь
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи
, который в 79 году н.э. погиб вследствие катастрофического извержения Везувия.
Как сообщается в релизе на сайте
археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - древнеримском подобии современного уличного киоска, в котором продается еда. Хотя подобные находки уже делались и прежде, директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что впервые территория такого рода была раскопана полностью.
"Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью и можно провести все исследования, которые только возможны благодаря современным технологиям", - сказал Осанна, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Примечательно, что сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно остатки пищи. Так, внутри одного из контейнеров нашли фрагмент утиной кости. Кроме того, обнаружены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что "свидетельствует о большом разнообразии продуктов животного происхождения, использовавшихся при приготовлении блюд".
Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя
, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.