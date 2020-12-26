https://ria.ru/20201226/pompei-1591081901.html

В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи

В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи

Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T23:36

2020-12-26T23:36

2020-12-26T23:36

наука

помпеи

италия

неаполь

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб вследствие катастрофического извержения Везувия.Как сообщается в релизе на сайте археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - древнеримском подобии современного уличного киоска, в котором продается еда. Хотя подобные находки уже делались и прежде, директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что впервые территория такого рода была раскопана полностью."Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью и можно провести все исследования, которые только возможны благодаря современным технологиям", - сказал Осанна, слова которого приводятся в пресс-релизе.Примечательно, что сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно остатки пищи. Так, внутри одного из контейнеров нашли фрагмент утиной кости. Кроме того, обнаружены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что "свидетельствует о большом разнообразии продуктов животного происхождения, использовавшихся при приготовлении блюд".Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.

https://ria.ru/20201225/stounkhendzh-1590953707.html

помпеи

италия

неаполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помпеи, италия, неаполь