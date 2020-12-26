Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201226/pompei-1591081901.html
В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи
В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи
Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:36
2020-12-26T23:36
наука
помпеи
италия
неаполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/37/1558823710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7aee450d87c41fd93e4a76c8bf2642a.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб вследствие катастрофического извержения Везувия.Как сообщается в релизе на сайте археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - древнеримском подобии современного уличного киоска, в котором продается еда. Хотя подобные находки уже делались и прежде, директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что впервые территория такого рода была раскопана полностью."Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью и можно провести все исследования, которые только возможны благодаря современным технологиям", - сказал Осанна, слова которого приводятся в пресс-релизе.Примечательно, что сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно остатки пищи. Так, внутри одного из контейнеров нашли фрагмент утиной кости. Кроме того, обнаружены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что "свидетельствует о большом разнообразии продуктов животного происхождения, использовавшихся при приготовлении блюд".Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.
https://ria.ru/20201225/stounkhendzh-1590953707.html
помпеи
италия
неаполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/37/1558823710_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f54f0f4f2b0806889b2d00729925bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
помпеи, италия, неаполь

В Помпеях обнаружили уличный киоск с остатками пищи

23:36 26.12.2020
 
CC0 / martineci999 / Помпеи
Помпеи - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
CC0 / martineci999 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили полностью сохранившийся уличный киоск с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. погиб вследствие катастрофического извержения Везувия.
Как сообщается в релизе на сайте археологического парка Помпеи, речь идет о термополии - древнеримском подобии современного уличного киоска, в котором продается еда. Хотя подобные находки уже делались и прежде, директор археологического парка Массимо Осанна отметил, что впервые территория такого рода была раскопана полностью.
"Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью и можно провести все исследования, которые только возможны благодаря современным технологиям", - сказал Осанна, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Примечательно, что сохранились украшавшие прилавок фрески, которые изображали продававшиеся продукты, и непосредственно остатки пищи. Так, внутри одного из контейнеров нашли фрагмент утиной кости. Кроме того, обнаружены следы свинины, козлятины, рыбы и улиток, что "свидетельствует о большом разнообразии продуктов животного происхождения, использовавшихся при приготовлении блюд".
Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако лишь в 1748 году начались раскопки. Сейчас Помпеи - музей под открытым небом. Раскопки "мертвого города" ведутся до сих пор.
Немецкий Стоунхендж - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 16:30Наука
Археологи совершили необычное открытие в "немецком Стоунхендже"
 
НаукаПомпеиИталияНеаполь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В США расследуют махинацию с поставками вакцины от COVID-19
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
Лента новостейМолния