https://ria.ru/20201226/pogoda-1591014545.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T06:28

2020-12-26T06:28

2020-12-26T06:28

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 22.00 воскресенья.

https://ria.ru/20201225/snegopad-1590988866.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество