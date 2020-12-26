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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T06:28
2020-12-26T06:28
2020-12-26T06:28
россия
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гидрометцентр
москва
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общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 22.00 воскресенья.
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество