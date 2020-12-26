https://ria.ru/20201226/pandemic-1591080739.html

Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях

Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T23:05

2020-12-26T23:05

2020-12-26T23:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям."История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.Гебрейесус отметил, что год назад мир не был знаком с COVID-19, однако с тех пор все "перевернулось с ног на голову"."Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — констатировал глава ВОЗ.Он признал, что человечество не было готово к пандемии, призвав извлечь уроки из произошедшего. Гебрейесус также заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых удастся предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.По его словам, в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 78,6 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584890260.html

https://ria.ru/20201226/symptoms-1591065959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире