Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях
23:05 26.12.2020 (обновлено: 23:33 26.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.
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Гебрейесус отметил, что год назад мир не был знаком с COVID-19, однако с тех пор все "перевернулось с ног на голову".
"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — констатировал глава ВОЗ.
Он признал, что человечество не было готово к пандемии, призвав извлечь уроки из произошедшего. Гебрейесус также заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых удастся предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.
По его словам, в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.
Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 78,6 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.