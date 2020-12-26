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https://ria.ru/20201226/pandemic-1591080739.html
Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях
Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:05
2020-12-26T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям."История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.Гебрейесус отметил, что год назад мир не был знаком с COVID-19, однако с тех пор все "перевернулось с ног на голову"."Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — констатировал глава ВОЗ.Он признал, что человечество не было готово к пандемии, призвав извлечь уроки из произошедшего. Гебрейесус также заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых удастся предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.По его словам, в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 78,6 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

Глава ВОЗ предупредил о новых пандемиях

23:05 26.12.2020 (обновлено: 23:33 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям.
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.
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Вакцина против коронавируса не остановит пандемию, заявили в ВОЗ
Гебрейесус отметил, что год назад мир не был знаком с COVID-19, однако с тех пор все "перевернулось с ног на голову".
"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — констатировал глава ВОЗ.
Он признал, что человечество не было готово к пандемии, призвав извлечь уроки из произошедшего. Гебрейесус также заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых удастся предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.
По его словам, в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.
Согласно данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 78,6 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.
В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
Вчера, 19:00Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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