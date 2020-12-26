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СМИ: в Нэшвилле возле места взрыва нашли "возможные" человеческие останки
СМИ: в Нэшвилле возле места взрыва нашли "возможные" человеческие останки
"Возможные" человеческие останки найдены возле места взрыва в Нэшвилле, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в следствии. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T01:44
2020-12-26T01:44
2020-12-26T01:44
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. "Возможные" человеческие останки найдены возле места взрыва в Нэшвилле, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в следствии.Ранее полиция заявляла, что ей не известно, находился ли кто-либо во взорвавшемся в центре города "доме на колесах". Сообщалось о трех пострадавших.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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