https://ria.ru/20201226/ostanki-1591010443.html

СМИ: в Нэшвилле возле места взрыва нашли "возможные" человеческие останки

СМИ: в Нэшвилле возле места взрыва нашли "возможные" человеческие останки

"Возможные" человеческие останки найдены возле места взрыва в Нэшвилле, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в следствии. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T01:44

2020-12-26T01:44

2020-12-26T01:44

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. "Возможные" человеческие останки найдены возле места взрыва в Нэшвилле, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в следствии.Ранее полиция заявляла, что ей не известно, находился ли кто-либо во взорвавшемся в центре города "доме на колесах". Сообщалось о трех пострадавших.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20201223/vzryv-1590632960.html

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нэшвилл

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фбр, вашингтон, нэшвилл, сша, в мире