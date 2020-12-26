https://ria.ru/20201226/onk-1591026407.html

Члены ОНК в Москве стали чаще посещать места принудительного содержания

Члены ОНК в Москве стали чаще посещать места принудительного содержания

Количество посещений мест принудительного содержания членами ОНК увеличилось за год на 20% в столице, сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:42

2020-12-26T10:42

2020-12-26T10:42

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Количество посещений мест принудительного содержания членами ОНК увеличилось за год на 20% в столице, сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков РИА Новости.Он отметил, что несмотря на отсутствие возможности покамерного обхода следственных изоляторов, в пандемию общественный контроль в Москве усилил свои позиции."Посещаемость мест принудительного содержания правозащитниками увеличилась на 20 процентов, даже несмотря на введенный в отдельных ведомствах режим ограничений", - сказал Волков.Он добавил, что ОНК контролирует соблюдение прав в местах принудительного содержания не только в следственных изоляторах, но и в отделах полиции, спецприемниках, психбольницах и центрах временного содержания иностранцев.Также Волков обратил внимание на вступление в силу нового ФЗ от 1 апреля 2020 года N 96-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ", согласно которому осужденный вправе отбывать наказание по месту проживания своих родственников."Мы направили в адрес руководства ФСИН России несколько обращений о переводе осужденных в регионы проживания родственников. Все обращения – это истории тяжелой судьбы: у кого-то остался ребенок без матери, у кого-то больные родители. В ближайшее время ждем ответа наши обращения, вскоре сможем прокомментировать, как складывается практика применения нового закона", - уточнил он.Кроме того, Волков прокомментировал заявления правозащитников об отсутствии общественного контроля в РФ."Я бы не назвал лиц, проживающих за территорией РФ, российскими правозащитниками. Всегда были и будут люди, недовольные положительными начинаниями, так как свою выгоду в виде денег или пиара они получают как раз за счет негатива. Им экономически невыгодно показывать работу гражданского общества в нашей стране. Мы к этому привыкли и не обращаем внимания. Наша цель не шоу, а помощь людям", - добавил Волков.Он также сообщил, что в условиях пандемии COVID-19 был проведен ряд важных операций людям, содержащимся в СИЗО в Москве. Волков подчеркнул, что оказания медпомощи остается одной острейших проблем, однако позитивная динамика наблюдается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/proisshestviya-1590345819.html

https://ria.ru/20201209/veypy-1588482021.html

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онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество