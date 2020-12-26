В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"
16:51 26.12.2020 (обновлено: 17:27 26.12.2020)
© AP Photo / Misha JaparidzeВоздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) во время празднования 100-летия авиации России в Жуковском
© AP Photo / Misha Japaridze
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование с самолета хранится отдельно, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", — отметили в корпорации.
В ОАК добавили, что по факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Режим доступа на объект дополнительно ужесточили. Как пояснили в корпорации, аэродром Таганрог-Южный отделен от производственного комплекса ТАНТК забором и на него можно попасть только по отдельному пропуску.
"Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП "УВО Минтранса России". Охраной заводского периметра занимается АО "РТ-Охрана", — подчеркивается в сообщении ОАК.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей.