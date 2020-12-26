https://ria.ru/20201226/oborudovanie-1591056175.html

В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"

В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"

С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T16:51

2020-12-26T16:51

2020-12-26T17:27

ил-86

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

таганрог

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование с самолета хранится отдельно, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).В ОАК добавили, что по факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Режим доступа на объект дополнительно ужесточили. Как пояснили в корпорации, аэродром Таганрог-Южный отделен от производственного комплекса ТАНТК забором и на него можно попасть только по отдельному пропуску."Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП "УВО Минтранса России". Охраной заводского периметра занимается АО "РТ-Охрана", — подчеркивается в сообщении ОАК.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей.

https://ria.ru/20151202/1334171574.html

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-86, объединенная авиастроительная корпорация (оак), таганрог, происшествия