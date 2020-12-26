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В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"
В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"
С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T16:51
2020-12-26T17:27
ил-86
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
таганрог
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование с самолета хранится отдельно, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).В ОАК добавили, что по факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Режим доступа на объект дополнительно ужесточили. Как пояснили в корпорации, аэродром Таганрог-Южный отделен от производственного комплекса ТАНТК забором и на него можно попасть только по отдельному пропуску."Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП "УВО Минтранса России". Охраной заводского периметра занимается АО "РТ-Охрана", — подчеркивается в сообщении ОАК.Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей.
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ил-86, объединенная авиастроительная корпорация (оак), таганрог, происшествия

В ОАК рассказали об оборудовании, украденном с самолета "Судного дня"

16:51 26.12.2020 (обновлено: 17:27 26.12.2020)
 
© AP Photo / Misha JaparidzeВоздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) во время празднования 100-летия авиации России в Жуковском
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) во время празднования 100-летия авиации России в Жуковском - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Misha Japaridze
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С самолета "Судного дня" Ил-80, проходящего ремонт в ТАНТК имени Бериева (Таганрог), в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование с самолета хранится отдельно, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", — отметили в корпорации.
В ОАК добавили, что по факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Режим доступа на объект дополнительно ужесточили. Как пояснили в корпорации, аэродром Таганрог-Южный отделен от производственного комплекса ТАНТК забором и на него можно попасть только по отдельному пропуску.
"Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП "УВО Минтранса России". Охраной заводского периметра занимается АО "РТ-Охрана", — подчеркивается в сообщении ОАК.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Ранее стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей.
Самолет Ил-80 - РИА Новости, 1920, 02.12.2015
2 декабря 2015, 10:41
"Самолет Судного дня" Ил-80Государственные испытания воздушного командного пункта стратегического управления второго поколения, созданного на базе Ил-80, успешно завершились в России, до конца года комплекс будет передан Минобороны.
 
Ил-86Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ТаганрогПроисшествия
 
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