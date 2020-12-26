https://ria.ru/20201226/navka-1591062056.html

Ледовое шоу Навки "Руслан и Людмила" вновь показывают в Москве

Ледовое шоу Навки "Руслан и Людмила" вновь показывают в Москве

Музыкальное ледовое шоу Татьяны Навки по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила" вернулось на арену дворца спорта "Мегаспорт" в Москве,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T18:12

2020-12-26T18:12

2020-12-26T18:13

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Музыкальное ледовое шоу Татьяны Навки по мотивам сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила" вернулось на арену дворца спорта "Мегаспорт" в Москве, представление организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и зрители могут посещать его в новогодние праздники без риска здоровью, рассказала журналистам Навка.Премьера мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером-постановщиком шоу стал Алексей Сеченов, участвовавший в сценографии концертов Пола Маккартни в Москве и Санкт-Петербурге. Музыку написали композиторы Ираклий Миндадзе и Роман Игнатьев."Несмотря на то, что зал заполнен на 25 процентов, мы полностью шоу делаем в том же объеме, как и при стопроцентной загрузке, потому что мы любим нашего зрителя. Вместимость зала на самом деле 16 тысяч зрителей, мы просчитали с Роспотребнадзором, все высчитали, и у нас максимум три тысячи зрителей будет. В таком огромном пространстве невозможно заразиться, и намного меньше опасности здесь, чем в метро, магазинах, в транспорте или где—то еще. У нас соблюдены все меры предосторожности, везде маски и санитайзеры",— рассказала журналистам фигуристка.По ее словам, именно зрители попросили вернуть на сцену постановку "Руслан и Людмила".Она отметила, что артисты тренировались в очень напряженном ритме и "с огромным рвением", сама она вышла на лед буквально месяц назад, а до этого поддерживала спортивную форму домашними тренировками."Мы боялись, что вдруг что-то случится и как в марте все закроют, но нет, слава Богу, все работает, спасибо нашему государству, что разрешает все-таки в таких объемах, хоть и 25 процентов, но все равно у людей есть возможность окунуться в это чудо, получить заряд эмоций. Надеюсь, в следующем году у нас будут полные залы", — говорит олимпийская чемпионка.Сегодня вечером, по словам Навки, среди зрителей будут ее супруг, пресс—секретарь президента РФ Дмитрий Песков и дочь Надя, которая, несмотря на свой юный возраст, уже выигрывает соревнования по фигурному катанию.При этом Навка отметила, что не растит себе замену. "Я хочу, чтобы мой ребенок нашел себя в жизни, и если это будет фигурное катание — значит, будет фигурное, я буду безумно рада. Если это будет что-то другое — главное, чтобы она была счастлива. Пока что ей безумно нравится, она этим живет, рвется на лед", — поделилась фигуристка с журналистами.Навка рассказала, что планам поехать в этом году с шоу в Санкт-Петербург не удалось сбыться из-за ограничений, связанных с коронавирусом, однако в следующем году они обязательно приедут в северную столицу. При этом в текущем году постановку "Аленький Цветочек" смогут увидеть зрители в Сочи."В главных ролях — необыкновенно красивая, мной безумно любимая пара: Виктория Синицына и Никита Кацалапов, чемпионы Европы, чемпионы России. Очень многие даже говорят, что она безумно похожа на меня — просто такая молодая Навка. Это потрясающая пара. Я в достойные руки передаю свою роль и свою сказку и даже не сомневаюсь в том, что это будет феерично", — поделилась с журналистами Навка.Помимо Навки, которая исполнила роль Людмилы, в вернувшейся на ледовую арену постановке принимают участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, чемпион России Евгений Кузнецов, чемпион России и мира Илья Кулик и другие известные фигуристы.Также зрители в новогодние праздники смогут увидеть на арене "Мегаспорта" ледовое шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.

https://ria.ru/20201223/navka-1590289734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, повилас ванагас, маргарита дробязко, петр чернышев, мегаспорт, татьяна навка