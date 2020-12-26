https://ria.ru/20201226/most-1591027143.html

Рабочая группа обсудила климат Якутии для строительства моста через Лену

Рабочая группа обсудила климат Якутии для строительства моста через Лену

Рабочая группа обсудила климатические условия Якутии для строительства вантового моста через Лену, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:49

2020-12-26T10:49

2020-12-26T10:49

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

река лена

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ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Рабочая группа обсудила климатические условия Якутии для строительства вантового моста через Лену, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу и. о. первого вице-премьера правительства Дмитрий Бердников провёл заседание рабочей группы по строительству Ленского моста."… Рассмотрены вопросы об учёте гидрологических и ледовых условий реки Лена и технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в природно-климатических условиях Якутии", - рассказали в пресс-службе.Специалисты АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", который был выбран проектным институтом строительства моста, выступили с информацией об учете гидрологических и ледовых условий реки Лена. Основную работу по русловым потокам делает географический факультет МГУ. Второй соискатель – государственный гидрологический институт."Ведущий сотрудник МГУ Александр Завадский сообщил, что инженерно-гидрологические изыскания по учёту гидрологических и ледовых явлений на реке Лена были начаты в марте этого года и завершены месяц назад. На основании этого подготовлен и передан проектному институту большой отчет. Сейчас осталась работа, связанная с математическим моделированием гидравлики потока и русловых деформаций", - говорится в релизе.На заседании обсудили ситуацию с обледенением вантового моста во Владивостоке. По словам технического директора проектного института Игоря Колюшева, в мире разработаны и испытаны несколько вантовых систем, предотвращающих такое явление. Колюшев объяснил, что вантовые мосты строятся именно в целях облегчения прохождения ледоходов на реках."В этом случае мостовые опоры можно установить вдали друг от друга. В проекте Ленского моста пролёт между опорами составит 850 метров. Для сравнения, пролёт моста на бухте Золотой Рог во Владивостоке – 800 метров, а на мосту на Русский остров – 1100 метров", - сказал он.Ранее сообщалось, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей.

https://realty.ria.ru/20201130/most-1586972626.html

https://realty.ria.ru/20200930/most-1578019638.html

республика саха (якутия)

река лена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), река лена