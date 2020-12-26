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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201226/most-1591027143.html
Рабочая группа обсудила климат Якутии для строительства моста через Лену
Рабочая группа обсудила климат Якутии для строительства моста через Лену
Рабочая группа обсудила климатические условия Якутии для строительства вантового моста через Лену, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:49
2020-12-26T10:49
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
река лена
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ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Рабочая группа обсудила климатические условия Якутии для строительства вантового моста через Лену, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу и. о. первого вице-премьера правительства Дмитрий Бердников провёл заседание рабочей группы по строительству Ленского моста."… Рассмотрены вопросы об учёте гидрологических и ледовых условий реки Лена и технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в природно-климатических условиях Якутии", - рассказали в пресс-службе.Специалисты АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", который был выбран проектным институтом строительства моста, выступили с информацией об учете гидрологических и ледовых условий реки Лена. Основную работу по русловым потокам делает географический факультет МГУ. Второй соискатель – государственный гидрологический институт."Ведущий сотрудник МГУ Александр Завадский сообщил, что инженерно-гидрологические изыскания по учёту гидрологических и ледовых явлений на реке Лена были начаты в марте этого года и завершены месяц назад. На основании этого подготовлен и передан проектному институту большой отчет. Сейчас осталась работа, связанная с математическим моделированием гидравлики потока и русловых деформаций", - говорится в релизе.На заседании обсудили ситуацию с обледенением вантового моста во Владивостоке. По словам технического директора проектного института Игоря Колюшева, в мире разработаны и испытаны несколько вантовых систем, предотвращающих такое явление. Колюшев объяснил, что вантовые мосты строятся именно в целях облегчения прохождения ледоходов на реках."В этом случае мостовые опоры можно установить вдали друг от друга. В проекте Ленского моста пролёт между опорами составит 850 метров. Для сравнения, пролёт моста на бухте Золотой Рог во Владивостоке – 800 метров, а на мосту на Русский остров – 1100 метров", - сказал он.Ранее сообщалось, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей.
https://realty.ria.ru/20201130/most-1586972626.html
https://realty.ria.ru/20200930/most-1578019638.html
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республика саха (якутия), река лена

Рабочая группа обсудила климат Якутии для строительства моста через Лену

10:49 26.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на реку Лена в районе Табагинского створа
Вид на реку Лена в районе Табагинского створа - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Рабочая группа обсудила климатические условия Якутии для строительства вантового моста через Лену, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В пятницу и. о. первого вице-премьера правительства Дмитрий Бердников провёл заседание рабочей группы по строительству Ленского моста.
"… Рассмотрены вопросы об учёте гидрологических и ледовых условий реки Лена и технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в природно-климатических условиях Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", который был выбран проектным институтом строительства моста, выступили с информацией об учете гидрологических и ледовых условий реки Лена. Основную работу по русловым потокам делает географический факультет МГУ. Второй соискатель – государственный гидрологический институт.
"Ведущий сотрудник МГУ Александр Завадский сообщил, что инженерно-гидрологические изыскания по учёту гидрологических и ледовых явлений на реке Лена были начаты в марте этого года и завершены месяц назад. На основании этого подготовлен и передан проектному институту большой отчет. Сейчас осталась работа, связанная с математическим моделированием гидравлики потока и русловых деформаций", - говорится в релизе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:49
Работа по строительству моста через Лену в Якутии идет по графику
На заседании обсудили ситуацию с обледенением вантового моста во Владивостоке. По словам технического директора проектного института Игоря Колюшева, в мире разработаны и испытаны несколько вантовых систем, предотвращающих такое явление. Колюшев объяснил, что вантовые мосты строятся именно в целях облегчения прохождения ледоходов на реках.
"В этом случае мостовые опоры можно установить вдали друг от друга. В проекте Ленского моста пролёт между опорами составит 850 метров. Для сравнения, пролёт моста на бухте Золотой Рог во Владивостоке – 800 метров, а на мосту на Русский остров – 1100 метров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии получил поддержку межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Общая протяженность моста составит 3,1 километра, расчетная скорость - 120 километров в час. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать 4797 автомобилей.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Река Лена
 
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