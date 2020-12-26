https://ria.ru/20201226/moskva-siti-1591067498.html

Появилось видео драки посетителей ресторана в "Москва-Сити"

Появилось видео драки посетителей ресторана в "Москва-Сити"

В Сети появилась видеозапись с дракой посетителей ресторана Birds в "Москва-Сити", произошедшей во время рейда сотрудников Объединения... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:24

2020-12-26T19:24

2020-12-26T19:58

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись с дракой посетителей ресторана Birds в "Москва-Сити", произошедшей во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Ролик опубликовал РЕН ТВ. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, вопреки распоряжению столичных властей, заведение продолжало работать после 23:00, в Birds не соблюдали социальную дистанцию, а средства индивидуальной защиты использовали не все. Конфликт возник после того, как во время рейда посетителей заведения стали выгонять из зала. Участники потасовки были пьяны. На кадрах видно, как пассажиры спускавшегося лифта устроили драку. Их пытались разнять другие посетители ресторана, на помощь им пришли силовики. Затем их вывели из лифта. По словам Поповского, за нарушения Birds грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае причинения гражданам вреда здоровью штраф будет достигать одного миллиона рублей.С 13 ноября в Москве действует ряд мер по борьбе с COVID-19. Так, после 23:00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных. Кроме того, до 15 января продлили режим домашней изоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями, а также "дистанционку" как минимум для 30% сотрудников компаний. Кроме того, до середины января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

https://ria.ru/20201226/narushenie-1591056807.html

https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028031.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия