https://ria.ru/20201226/moskva-1591044605.html

В Москве начали работу сто украшенных к Новому году уборочных машин

В Москве начали работу сто украшенных к Новому году уборочных машин

Сто уборочных машин украсили в Москве к Новому году световыми декорациями, она работают в центре города и на Кутузовском проспекте, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T14:13

2020-12-26T14:13

2020-12-26T14:47

городское хозяйство москвы

петр бирюков

дед мороз

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сто уборочных машин украсили в Москве к Новому году световыми декорациями, она работают в центре города и на Кутузовском проспекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков."В этом году для поддержания новогодней атмосферы мы решили одеть в праздничные наряды коммунальную технику, которая отвечает за уборку города. На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что к Новому году украсили 100 коммунальных машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров."Новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/sneg-1590993234.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, дед мороз, москва, общество