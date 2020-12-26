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В Москве начали работу сто украшенных к Новому году уборочных машин
В Москве начали работу сто украшенных к Новому году уборочных машин
Сто уборочных машин украсили в Москве к Новому году световыми декорациями, она работают в центре города и на Кутузовском проспекте, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T14:13
2020-12-26T14:47
городское хозяйство москвы
петр бирюков
дед мороз
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сто уборочных машин украсили в Москве к Новому году световыми декорациями, она работают в центре города и на Кутузовском проспекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков."В этом году для поддержания новогодней атмосферы мы решили одеть в праздничные наряды коммунальную технику, которая отвечает за уборку города. На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что к Новому году украсили 100 коммунальных машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров."Новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других", - добавил он.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, дед мороз, москва, общество

В Москве начали работу сто украшенных к Новому году уборочных машин

14:13 26.12.2020 (обновлено: 14:47 26.12.2020)
 
© Фото : предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Украшенные к Новому году уборочные машины
Украшенные к Новому году уборочные машины - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сто уборочных машин украсили в Москве к Новому году световыми декорациями, она работают в центре города и на Кутузовском проспекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков.
"В этом году для поддержания новогодней атмосферы мы решили одеть в праздничные наряды коммунальную технику, которая отвечает за уборку города. На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов", - рассказал Бирюков.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Снегоуборочные машины украшенные в Москве к Новому году световыми декорациям
Снегоуборочные машины украшенные в Москве к Новому году световыми декорациям - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Снегоуборочные машины украшенные в Москве к Новому году световыми декорациям
Заместитель мэра сообщил, что к Новому году украсили 100 коммунальных машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров.
"Новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других", - добавил он.
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Городское хозяйство МосквыПетр БирюковДед МорозМоскваОбщество
 
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