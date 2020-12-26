https://ria.ru/20201226/mordoviya-1591017449.html

Врио главы Мордовии призвал восстановить доверие Минфина к республике

Врио главы Мордовии призвал восстановить доверие Минфина к республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на сессии Госсобрания республики призвал восстановить институт доверия минфина РФ к Мордовии в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:39

2020-12-26T08:39

2020-12-26T08:39

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на сессии Госсобрания республики призвал восстановить институт доверия минфина РФ к Мордовии в части формирования бюджета, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что Счетная палата заявила о том, что Мордовия не справляется с управлением госдолгом: долг республики увеличился с 2017 года на 27% и достиг к началу 2020 года 51,1 миллиарда рублей. Одной из причин наращивания долга в контрольном ведомстве назвали низкое качество бюджетного планирования, когда при планировании бюджета и в ходе его исполнения регионом предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов."По словам министра финансов Мордовии Сергея Тюркина, доходы республики в 2021 году составят 42,783 миллиарда рублей, расходы — 41,992 миллиарда рублей, профицит - 791 миллион рублей. Доходы в 2022 году планируются в размере 39,912 миллиарда рублей, расходы - 39,121 миллиарда рублей. На 2023 год доходы заложены в размере 40,631 миллиарда рублей, расходы - 39,839 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Врио главы Мордовии заявил, что принимаемый бюджет "не соответствует потенциалу республики". "Если быть объективными, то республика находится в таких условиях, когда мы вынуждены принимать такие документы, но это пока. От того, как мы отработаем следующий год, во многом будет зависеть, какой будет бюджет в дальнейшем. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы эту ситуацию исправим", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Врио главы Мордовии объяснил принятие главного финансового документа республики в таком варианте наложенными финансовыми ограничениями. При этом добавил, что правительство Мордовии достаточно успешно справляется с тем, чтобы уйти от этой зависимости."Даже за последний месяц мы дополнительно привлекли в республику 2,6 миллиарда рублей и исключили в текущем году внешние заимствования", - пояснил он.Здунов жёстко отреагировал на существовавшие ранее приписки бюджету, чтобы показать состоятельность и возможность в дальнейшем расплачиваться с долгами."Это большая ложь, на которую Минфин России неоднократно обращал внимание", - заявил он. Врио главы Мордовии дал поручение министру финансов республики выстраивать отношения с федеральным министерством так, чтобы институт доверия к республике был восстановлен.Другим важным моментом, на который обратил внимание Здунов, стал вопрос поступательного снятия запрета на капитальные вложения в регион. "Мы серьёзно продвинулись в решении этого вопроса, и в ближайшее время он будет снят", - сказал он.Руководитель республики отметил необходимость приложить все усилия по ликвидации кредиторской задолженности, которая сложилась в бюджетной сфере. Здунов подчеркнул, в Минфине России прорабатывается вопрос о получении дотации, в том числе на обеспечение жильём детей-сирот.Другим важным направлением врио главы Мордовии назвал развитие внутренних инвестиций. По его словам, привлечь крупный внешний капитал можно, лишь создав благоприятный инвестиционный климат. "У республики огромный потенциал. Мы сможем с этим поработать, сможем нарастить темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве. Необходимо создать все условия, чтобы новые площадки и производства развивались", - отметил он.

https://ria.ru/20201217/mordoviya-1589651601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, экономика