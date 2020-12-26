В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
05:02 26.12.2020 (обновлено: 15:12 26.12.2020)
© AFP 2020 / Alexis HuguetКолонгна миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР в городе Банги, столице Центральноафриканской Республики
ООН, 26 дек — РИА Новости. Трое миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние нападения неизвестных вооруженных боевиков на национальные силы обороны и безопасности Центральной Африки и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены", — сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек призвал "власти ЦАР расследовать эти <...> нападения и незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей".
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов — единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено обеспечить необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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