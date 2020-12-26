https://ria.ru/20201226/mirotvortsy-1591013511.html

В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН

В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН

Трое миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T05:02

2020-12-26T05:02

2020-12-26T15:12

стефан дюжаррик

хартум (город)

банги

цар

оон

в мире

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ООН, 26 дек — РИА Новости. Трое миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц, двое ранены, генсек ООН призывает власти республики наказать виновных, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.По его словам, генсек призвал "власти ЦАР расследовать эти <...> нападения и незамедлительно привлечь к ответственности исполнителей".Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов — единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено обеспечить необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20191021/1560035806.html

хартум (город)

банги

цар

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стефан дюжаррик, хартум (город), банги, цар, оон, в мире