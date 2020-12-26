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Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам
Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам
На улицах Москвы появилось праздничное оформление к Новому году и Рождеству, несмотря на отмену массовых мероприятий и ограничений из-за пандемии COVID-19. Столицу украсили наряженные елки, световые арки на Тверской улице, площади Революции, а также в Камергерском и Газетном переулках.
2020-12-26T20:54
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Яркие декоративные конструкции в виде домиков и полярных медведей разместили на территории парков ВНДХ, Сокольники и в парке Горького.
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Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам
Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам
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видео, видео
Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам
На улицах Москвы появилось праздничное оформление к Новому году и Рождеству, несмотря на отмену массовых мероприятий и ограничений из-за пандемии COVID-19. Столицу украсили наряженные елки, световые арки на Тверской улице, площади Революции, а также в Камергерском и Газетном переулках.
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Мерцающая Москва: как город украсили к новогодним праздникам

20:54 26.12.2020
 
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На улицах Москвы появилось праздничное оформление к Новому году и Рождеству, несмотря на отмену массовых мероприятий и ограничений из-за пандемии COVID-19. Столицу украсили наряженные елки, световые арки на Тверской улице, площади Революции, а также в Камергерском и Газетном переулках.
Яркие декоративные конструкции в виде домиков и полярных медведей разместили на территории парков ВНДХ, Сокольники и в парке Горького.
 
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