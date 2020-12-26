https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591082305.html
Трехлетний ребенок получил инсульт из-за COVID-19
Трехлетний ребенок получил инсульт из-за COVID-19
Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за перенесенного коронавируса. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-26T23:49
2020-12-26T23:49
2020-12-27T04:45
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за перенесенного коронавируса. Об этом пишет Mirror.Родители маленького Кольта Пэрриса забеспокоились, когда речь их малыша стала невнятной, и он перестал пользоваться правой рукой.Ему сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако врачи поняли, что с ребенком что-то не так, и отправили его в медицинский центр, где обнаружили у Кольта антитела. В результате дальнейшего обследования у ребенка нашли тромб в мозгу, который образовался из-за инсульта, спровоцированного нехваткой кислорода. Доктор Камилло Гомез, оперировавший малыша, заявил, что инсульт с большой вероятностью был спровоцирован перенесенной им коронавирусной инфекцией.Врач также сообщил, что пациенты, страдающие COVID-19, имеют склонность к образованию тромбов.Медики удалили сгусток крови в мозгу ребенка и заверили, что он пойдет на поправку. Маленького Кольта направили на дальнейшее лечение в Женскую и детскую клинику Университета Миссури.Врачи также предупредили родителей, у детей которых обнаружили коронавирус, что нужно обращать внимание на проблемы с речью или ходьбой, возникшие в ходе инфекции."Это могут быть проблемы, связанные с нервной системой, а не с лихорадкой при COVID-19", — отметили специалисты.
https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591075153.html
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коронавирус covid-19, сша
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за перенесенного коронавируса. Об этом пишет Mirror
.
Родители маленького Кольта Пэрриса забеспокоились, когда речь их малыша стала невнятной, и он перестал пользоваться правой рукой.
Ему сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако врачи поняли, что с ребенком что-то не так, и отправили его в медицинский центр, где обнаружили у Кольта антитела. В результате дальнейшего обследования у ребенка нашли тромб в мозгу, который образовался из-за инсульта, спровоцированного нехваткой кислорода.
Доктор Камилло Гомез, оперировавший малыша, заявил, что инсульт с большой вероятностью был спровоцирован перенесенной им коронавирусной инфекцией.
Врач также сообщил, что пациенты, страдающие COVID-19, имеют склонность к образованию тромбов.
Медики удалили сгусток крови в мозгу ребенка и заверили, что он пойдет на поправку. Маленького Кольта направили на дальнейшее лечение в Женскую и детскую клинику Университета Миссури.
Врачи также предупредили родителей, у детей которых обнаружили коронавирус, что нужно обращать внимание на проблемы с речью или ходьбой, возникшие в ходе инфекции.
"Это могут быть проблемы, связанные с нервной системой, а не с лихорадкой при COVID-19", — отметили специалисты.