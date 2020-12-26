https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591082305.html

Трехлетний ребенок получил инсульт из-за COVID-19

Трехлетний ребенок получил инсульт из-за COVID-19

Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за перенесенного коронавируса. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-26T23:49

2020-12-26T23:49

2020-12-27T04:45

коронавирус covid-19

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151809/35/1518093544_0:87:2100:1268_1920x0_80_0_0_5b0d3493270f60732da9440cf0be439b.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за перенесенного коронавируса. Об этом пишет Mirror.Родители маленького Кольта Пэрриса забеспокоились, когда речь их малыша стала невнятной, и он перестал пользоваться правой рукой.Ему сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако врачи поняли, что с ребенком что-то не так, и отправили его в медицинский центр, где обнаружили у Кольта антитела. В результате дальнейшего обследования у ребенка нашли тромб в мозгу, который образовался из-за инсульта, спровоцированного нехваткой кислорода. Доктор Камилло Гомез, оперировавший малыша, заявил, что инсульт с большой вероятностью был спровоцирован перенесенной им коронавирусной инфекцией.Врач также сообщил, что пациенты, страдающие COVID-19, имеют склонность к образованию тромбов.Медики удалили сгусток крови в мозгу ребенка и заверили, что он пойдет на поправку. Маленького Кольта направили на дальнейшее лечение в Женскую и детскую клинику Университета Миссури.Врачи также предупредили родителей, у детей которых обнаружили коронавирус, что нужно обращать внимание на проблемы с речью или ходьбой, возникшие в ходе инфекции."Это могут быть проблемы, связанные с нервной системой, а не с лихорадкой при COVID-19", — отметили специалисты.

https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591075153.html

https://ria.ru/20201226/symptoms-1591065959.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша