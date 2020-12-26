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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80 миллионов
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T20:20
2020-12-26T20:20
2020-12-26T20:24
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коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 26 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона скончались. Выздоровели более 45 миллионов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир