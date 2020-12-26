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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591071825.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80 миллионов
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T20:20
2020-12-26T20:24
университет джонса хопкинса
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, по состоянию на 26 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона скончались. Выздоровели более 45 миллионов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

20:20 26.12.2020 (обновлено: 20:24 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, по состоянию на 26 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона скончались. Выздоровели более 45 миллионов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мир
 
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