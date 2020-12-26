https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028685.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области - 0,5%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:05

2020-12-26T11:05

2020-12-26T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврейская автономная область

республика тыва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Республике Алтай, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Иркутской области, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Краснодарском крае темп прироста случаев COVID-19 составил 0,7%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

еврейская автономная область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, республика тыва