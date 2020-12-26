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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028685.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области - 0,5%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:05
2020-12-26T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврейская автономная область
республика тыва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Республике Алтай, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Иркутской области, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Краснодарском крае темп прироста случаев COVID-19 составил 0,7%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:05 26.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Республике Алтай, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Иркутской области, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Краснодарском крае темп прироста случаев COVID-19 составил 0,7%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейская автономная областьРеспублика Тыва
 
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