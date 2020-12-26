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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591012989.html
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:49
2020-12-26T03:49
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих спортивных сооружениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии

03:49 26.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными", - сказал Горелов.

Он отметил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих спортивных сооружениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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