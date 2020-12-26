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В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:49
2020-12-26T03:49
2020-12-26T03:49
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих спортивных сооружениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201026/moryaki-1581544345.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество