https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591012989.html

В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии

В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии

Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:49

2020-12-26T03:49

2020-12-26T03:49

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих спортивных сооружениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201026/moryaki-1581544345.html

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество