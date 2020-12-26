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Что поможет укрепить легкие после COVID-19
Что поможет укрепить легкие после COVID-19
Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:10
2020-12-26T02:10
2020-12-26T02:10
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александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.Процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко."Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – отметил врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко
.
Процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете.
"Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело. От этого, конечно, надо воздерживаться", – сказал Карабиненко.
Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.
"Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", – советует он.
Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко.
"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – отметил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.