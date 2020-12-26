Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591008080.html
Что поможет укрепить легкие после COVID-19
Что поможет укрепить легкие после COVID-19
Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:10
2020-12-26T02:10
распространение нового коронавируса
александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_0:124:3422:2048_1920x0_80_0_0_5335dbf5be1cdf4d35a24cced2f0878d.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.Процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко."Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – отметил врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590512558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fa0ce237498b406ce697fc152a334b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Что поможет укрепить легкие после COVID-19

02:10 26.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19 и что еще может помочь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.
Процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете.
"Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело. От этого, конечно, надо воздерживаться", – сказал Карабиненко.
Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.
"Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", – советует он.
Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – отметил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 10:44Распространение нового коронавируса
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаАлександр КарабиненкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния