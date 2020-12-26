https://ria.ru/20201226/gotsanyuk-1591064678.html

Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T18:45

2020-12-26T18:45

2020-12-26T18:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юрий гоцанюк

коронавирусы

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом."Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - сообщил Гоцанюк на своей странице в Facebook.Он отметил, что продолжает работать дистанционно, находится на связи с главой республики Сергеем Аксеновым.Юрию Гоцанюку 54 года, указом Аксенова возглавил правительство региона в октябре 2019 года, ранее работал вице-премьером.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий гоцанюк, коронавирусы, республика крым