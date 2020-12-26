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Глава правительства Крыма заразился коронавирусом
Глава правительства Крыма заразился коронавирусом
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T18:45
2020-12-26T18:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юрий гоцанюк
коронавирусы
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом."Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - сообщил Гоцанюк на своей странице в Facebook.Он отметил, что продолжает работать дистанционно, находится на связи с главой республики Сергеем Аксеновым.Юрию Гоцанюку 54 года, указом Аксенова возглавил правительство региона в октябре 2019 года, ранее работал вице-премьером.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий гоцанюк, коронавирусы, республика крым

Глава правительства Крыма заразился коронавирусом

18:45 26.12.2020 (обновлено: 18:46 26.12.2020)
 
© Фото : портал Правительства Республики КрымПремьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : портал Правительства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что заразился коронавирусом.
"Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - сообщил Гоцанюк на своей странице в Facebook.
Он отметил, что продолжает работать дистанционно, находится на связи с главой республики Сергеем Аксеновым.
Юрию Гоцанюку 54 года, указом Аксенова возглавил правительство региона в октябре 2019 года, ранее работал вице-премьером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий ГоцанюкКоронавирусыРеспублика Крым
 
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