https://ria.ru/20201226/gospitalizatsiya-1591030425.html
В Москве за сутки госпитализировали 1774 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1774 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1774 пациента с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах находятся 569 человек,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:21
2020-12-26T11:21
2020-12-26T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1774 пациента с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах находятся 569 человек, сообщил в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 7480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1774 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 569 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 13,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591024060.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва