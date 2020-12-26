https://ria.ru/20201226/gospitalizatsiya-1591030425.html

В Москве за сутки госпитализировали 1774 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1774 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы 1774 пациента с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах находятся 569 человек,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:21

2020-12-26T11:21

2020-12-26T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1774 пациента с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах находятся 569 человек, сообщил в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 7480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1774 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 569 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,8% среди заболевших - дети, 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 13,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591024060.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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