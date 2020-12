У группы Gorillaz вышел клип на песню "The Lost Chord"

https://ria.ru/20201226/gorillaz-1590955708.html

Группа Gorillaz и музыкант, соул-певец и актер Ли Джон выпустили клип на девятую и финальную композицию "The Lost Chord" первого сезона проекта "Song Machine". РИА Новости, 26.12.2020

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Группа Gorillaz и музыкант, соул-певец и актер Ли Джон выпустили клип на девятую и финальную композицию "The Lost Chord" первого сезона проекта "Song Machine". Действие в ролике разворачивается на пустынном пляже. Музыкантов выносит на берег, где нет никого, кроме скелетов их родственников. Здесь они встречают огромное морское существо (Ли Джон), которое воспламеняет все, на что упадет его взгляд. Главным героям приходится спасаться."The Lost Chord" вошел в выпущенный в конце октября альбом "Song machine, season one — strange timez”, в записи которого приняли участие приглашенные музыканты, в том числе: Элтон Джон, Роберт Смит (из группы The Cure).Релиз второго сезона запланирован на 2021 год.

