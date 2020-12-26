https://ria.ru/20201226/gazoprovod-1591070847.html

Эксперты оценили сроки достройки "Северного потока — 2"

Эксперты оценили сроки достройки "Северного потока — 2"

Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T20:08

2020-12-26T20:08

2020-12-26T21:28

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

германия

сша

экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".В датской акватории, скорее всего, будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца. Если будет задействовано только одно судно, эту часть "Северного потока — 2" достроят за четыре-пять месяцев, уверен специалист.Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова разделяет мнение о том, что проект завершат в середине 2021 года. По ее словам, об этом "свидетельствуют мягкие формулировки" в новом пакете американских санкций, которые, в частности, не будут вводиться против государственных структур Евросоюза.В пользу быстрого окончания строительства трубопровода говорит и тот факт, что президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, предусматривающий санкции против магистрали. Конгрессу понадобится время, чтобы принять проект бюджета без одобрения главы государства. Кроме того, будущий хозяин Белого дома Джо Байден еще не сформулировал свое отношение к "Северному потоку — 2".Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что говорить о сроках достройки "Северного потока — 2" пока рано из-за давления США.Ранее санкции против "Северного потока — 2" включили в оборонный бюджет США, который одобрил американский конгресс. Трамп наложил вето на этот документ, однако конгрессмены, вероятно, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей пройдет 28 декабря.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.

https://ria.ru/20201224/potok-1590743755.html

https://ria.ru/20201226/fortuna-1591031229.html

https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html

балтийское море

германия

сша

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северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, экономика