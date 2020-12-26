Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/gazoprovod-1591070847.html
Эксперты оценили сроки достройки "Северного потока — 2"
Эксперты оценили сроки достройки "Северного потока — 2"
Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T20:08
2020-12-26T21:28
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
германия
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_9c9f9b56b575eb75a673f1b30c1cf911.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".В датской акватории, скорее всего, будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца. Если будет задействовано только одно судно, эту часть "Северного потока — 2" достроят за четыре-пять месяцев, уверен специалист.Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова разделяет мнение о том, что проект завершат в середине 2021 года. По ее словам, об этом "свидетельствуют мягкие формулировки" в новом пакете американских санкций, которые, в частности, не будут вводиться против государственных структур Евросоюза.В пользу быстрого окончания строительства трубопровода говорит и тот факт, что президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, предусматривающий санкции против магистрали. Конгрессу понадобится время, чтобы принять проект бюджета без одобрения главы государства. Кроме того, будущий хозяин Белого дома Джо Байден еще не сформулировал свое отношение к "Северному потоку — 2".Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что говорить о сроках достройки "Северного потока — 2" пока рано из-за давления США.Ранее санкции против "Северного потока — 2" включили в оборонный бюджет США, который одобрил американский конгресс. Трамп наложил вето на этот документ, однако конгрессмены, вероятно, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей пройдет 28 декабря.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.
https://ria.ru/20201224/potok-1590743755.html
https://ria.ru/20201226/fortuna-1591031229.html
https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html
балтийское море
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6ca915eb1e606ae74762cb8bf0d0a0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, экономика

Эксперты оценили сроки достройки "Северного потока — 2"

20:08 26.12.2020 (обновлено: 21:28 26.12.2020)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".

"История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории", — отметил в комментарии "Известиям" эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

В датской акватории, скорее всего, будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца. Если будет задействовано только одно судно, эту часть "Северного потока — 2" достроят за четыре-пять месяцев, уверен специалист.
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:58
В ГД оценили угрозы США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова разделяет мнение о том, что проект завершат в середине 2021 года. По ее словам, об этом "свидетельствуют мягкие формулировки" в новом пакете американских санкций, которые, в частности, не будут вводиться против государственных структур Евросоюза.

"Немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не подпадут", — уверена эксперт.

В пользу быстрого окончания строительства трубопровода говорит и тот факт, что президент США наложил вето на проект оборонного бюджета, предусматривающий санкции против магистрали. Конгрессу понадобится время, чтобы принять проект бюджета без одобрения главы государства. Кроме того, будущий хозяин Белого дома Джо Байден еще не сформулировал свое отношение к "Северному потоку — 2".
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
Вчера, 11:37
Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что говорить о сроках достройки "Северного потока — 2" пока рано из-за давления США.
"Дедлайна нет, есть необходимость завершить строительство как можно быстрее. Но без экстрима, не "любой ценой", — полагает эксперт.
Ранее санкции против "Северного потока — 2" включили в оборонный бюджет США, который одобрил американский конгресс. Трамп наложил вето на этот документ, однако конгрессмены, вероятно, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей пройдет 28 декабря.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 15:27
Песков оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзГерманияСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Якутске началась оценка здания мэрии для продажи
07:30В Минфине рассказали, как фальшивое золото попадает к российским ювелирам
07:18В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:12Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году
06:15Названы десять самых поразительных мест в России
06:14В штате Иллинойс три человека погибли, трое ранены при стрельбе
06:12В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев
04:50Пиротехники МЧС России нашли более десяти тысяч боеприпасов в Карабахе
03:44На Кубани выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
03:06Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
03:04Кинолог призвал не кормить собак едой с праздничного стола
02:35Волгоградская область перешла обратно на московское время
02:17Эксперт рассказал, чем опасна изготовленная в декабре икра
02:11Вирусолог Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма COVID-19
02:09Названы меры предосторожности при заражении члена семьи
01:59Вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине начнется 29 декабря
01:35В странах Европы началась вакцинация от коронавируса
01:30CNN: следователи считают, что взрыв в Нэшвилле связан с самоубийством
01:00Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации
00:53В Канаде выявили два случая заражения "британским" штаммом коронавируса
Лента новостейМолния