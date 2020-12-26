https://ria.ru/20201226/elki-1591045665.html

Елочный патруль: как елки Москвы берегут от незаконной вырубки

Елочный патруль: как елки Москвы берегут от незаконной вырубки

Перед Новым годом спрос на живые елки среди москвичей растет в геометрической прогрессии. Правда, иногда несознательные горожане пытаются раздобыть праздничное... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T14:40

2020-12-26T14:40

2020-12-26T14:40

мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Перед Новым годом спрос на живые елки среди москвичей растет в геометрической прогрессии. Правда, иногда несознательные горожане пытаются раздобыть праздничное дерево не на елочных базарах, а непосредственно в столичных парках и на природоохранных территориях, мол, экономнее будет. Спешим разуверить: самовольная вырубка хвойных в заказниках Москвы обернется вовсе не сэкономленными деньгами, а наоборот, крупными штрафами. О том, как московские насаждения охраняют от правонарушителей и чем еще грозит причинение вреда городским елкам, корреспондент РИА Новости узнала на рейде с инспекторами ГПБУ "Мосприрода".Режим "Новый год"За сохранением зеленых насаждений в природных заказниках Москвы инспекторы в области охраны окружающей среды следят круглогодично. Однако именно в предновогодний период, а именно с середины декабря, у специалистов начинается усиленный режим работы – горожане начинают "охотиться" на елки и делают это не только на специально организованных базарах."Перед Новым годом контроль со стороны инспекторского состава "Мосприроды", конечно, усиливается: патрули проводят чаще, больше техники и людей выделяется на мониторинг лесных массивов", – объясняет государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Александр Ковтун. Непосредственно специалисты "Мосприроды" отвечают за 10 таких территорий: это, в том числе, памятник природы Серебряный бор, Москворецкий и Зеленоградский парки. В парках, которые не имеют статуса особо охраняемых, ответственность за сохранность насаждений несут балансодержатели: управы, префектуры.Зону ответственности инспекторов в Серебряном бору скромной по масштабам не назовешь – 220 гектаров, 150 из которых занимает лесной массив. Для быстрого и комфортного передвижения специалисты используют особенный автомобиль – так называемый трекол, огромный внедорожник на колесах. Как объясняет Ковтун, таких машин на вооружении "Мосприроды" пока три.Рейды специалисты "Мосприроды" проводят несколько раз в день утром и вечером. В вечерние патрули, по словам инспектора, иногда привлекают сотрудников правоохранительных органов – для дополнительной безопасности. В Серебряном бору патрульные группы ежедневно проходят все пять маршрутов, по которым произрастают хвойные насаждения: елки, сосны и пихты.На страже иголокТрекол без особых усилий преодолевает толстый слой пушистого снега, вокруг по-утреннему звонкая тишина зимнего леса, даже птиц не слышно. По обе стороны машины – раскидистые лапы сосен и елей. Судя по высоте некоторых деревьев, они растут здесь уже не один десяток лет.В контрольных точках инспекторы покидают теплый салон трекола для визуального осмотра насаждений и установления факта их повреждения. Повреждением, по словам инспектора, считается не только полностью вырубленное дерево, но и спиленная ветка, верхушка елки или сосны и даже срезанная кора. "Все эти факторы считаются нарушением природоохранного законодательства. При расчете вреда дереву всегда учитывается, насколько оно повреждено. При визуальном осмотре насаждений мы всегда обращаем внимание на человеческие следы, особенно после сильного снегопада – на сломанные ветки, опилки, свежие срезы. Плюс в местах молодых посадок ведется пересчет деревьев", – перечисляет Ковтун.Инспектор подчеркивает: гораздо дешевле во всех смыслах купить праздничное дерево на елочном базаре, чем преступать закон. Так, спиленная ветка или дерево считается административным нарушением по статье 8.39 КоАП РФ, за которое полагается денежный штраф. А если елка спилена под корешок, и расчет доказывает факт существенного ущерба, нарушителю грозит уголовная статья!Конечно, признает инспектор, не всегда удается поймать нарушителей с поличным. Установка их личности – это отдельная работа, к которой привлекаются специалисты правоохранительных органов, управ, префектур, просматриваются камеры видеонаблюдения, затем все данные передаются в органы дознания. Бывает и так, что несознательного горожанина "ловят за руку". А иногда ситуация складывается комично. "Был у нас как-то случай: обнаружили гражданина, который секатором пытался подрезать ветки деревьев – мол, мешают проходу гуляющих! Пришлось объяснять, почему делать этого не следует и что за состоянием деревьев у нас внимательно следят специальные сотрудники", – вспоминает с улыбкой Ковтун. Сознательный подходВ этот предновогодний период, отмечает инспектор, в Серебряном бору обошлось без сюрпризов: все елки и другие хвойные на территории памятника природы остались целыми и неповрежденными."Как показывает практика, в основном люди причиняют вред по незнанию – они просто не в курсе, что елки в парках охраняются. Чтобы таких случаев было меньше с каждым годом, "Мосприрода" активно занимается экологическим просвещением, также инспекторы ведут разъяснительные беседы с посетителями, а на территории установлены информационные щиты с предупреждением, что это – особо охраняемая природная территория", – рассказывает Ковтун.Практически сразу после Нового года инспекторы "Мосприроды" перейдут на обычный режим работы – пик зимней активности специалистов проходит одновременно со спадом праздничного ажиотажа. На вопрос, не проще ли было бы оградить Серебряный бор забором, чтобы избежать вреда насаждениям, Ковтун с улыбкой качает головой: "Конечно, природу необходимо беречь, но более важно – соблюдать баланс между сохранностью растительно-животного мира и интересами людей. Серебряный бор – парк в черте города, здесь много гуляющих, созданы специальные тропы, зимой прокладывается лыжня. Никогда не было идеи огородить все забором. Важно повышать сознательность людей – в том числе с помощью экологического просвещения".

https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество