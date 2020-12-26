https://ria.ru/20201226/dtp-1591017327.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти

Девять человек, по уточненным данным, пострадали в субботу в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:38

2020-12-26T08:38

2020-12-26T15:02

новосибирск

черепановский район

новосибирская область

барнаул

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 дек — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, пострадали в субботу в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава со ссылкой на данные районной больницы.Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что 26 декабря, около 08:00 (04:00 мск), на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки — село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался из Новосибирска в сторону Барнаула. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Сообщалось о госпитализации семи пострадавших — шести пассажирах автобуса и 32-летнем водителе грузовика."По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжелом состоянии, шестеро — просто в тяжелом состоянии", — отметила собеседница агентства.Ранее сообщалось, что пассажиров автобуса, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Известно, что после ДТП некоторые из них могли добраться к месту назначения на попутных машинах. Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20201225/konechnost-1591003098.html

новосибирск

черепановский район

новосибирская область

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, черепановский район, новосибирская область, барнаул, происшествия