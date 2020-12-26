Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти
08:38 26.12.2020 (обновлено: 15:02 26.12.2020)
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП на трассе в Черепановском районе Новосибирской
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 26 дек — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, пострадали в субботу в результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF на трассе в Черепановском районе Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава со ссылкой на данные районной больницы.
Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что 26 декабря, около 08:00 (04:00 мск), на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки — село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался из Новосибирска в сторону Барнаула. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Сообщалось о госпитализации семи пострадавших — шести пассажирах автобуса и 32-летнем водителе грузовика.
"По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них — в очень тяжелом состоянии, шестеро — просто в тяжелом состоянии", — отметила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что пассажиров автобуса, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Известно, что после ДТП некоторые из них могли добраться к месту назначения на попутных машинах. Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.