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В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T06:57
2020-12-26T07:01
гумвд
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
черепановский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, сообщает ГУМВД по региону.В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в ведомстве.В ГУМВД также уточнили, что остальных пассажиров автобуса, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Точное число находившихся в салоне попавшего в аварию автобуса пассажиров устанавливается. Предварительно, их было не более 15 человек, некоторые могли добраться к месту назначения на попутных машинах."В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте аварии реверсивное движение. К месту ДТП выехало руководство регионального управления ГИБДД и территориального отдела полиции", - сообщили в главке.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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новосибирск
черепановский район
новосибирская область
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гумвд, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, черепановский район, новосибирская область, происшествия

В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек

06:57 26.12.2020 (обновлено: 07:01 26.12.2020)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской областиВ результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузовика погиб один человек, семеро пострадали
В результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузовика погиб один человек, семеро пострадали - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, сообщает ГУМВД по региону.
"По предварительной информации, 26 декабря около 08.00 (04.00 мск) на 108 километре автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки - село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в ведомстве.
В ГУМВД также уточнили, что остальных пассажиров автобуса, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Точное число находившихся в салоне попавшего в аварию автобуса пассажиров устанавливается. Предварительно, их было не более 15 человек, некоторые могли добраться к месту назначения на попутных машинах.
"В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте аварии реверсивное движение. К месту ДТП выехало руководство регионального управления ГИБДД и территориального отдела полиции", - сообщили в главке.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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