https://ria.ru/20201226/dtp-1591014903.html

В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек

В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T06:57

2020-12-26T06:57

2020-12-26T07:01

гумвд

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

черепановский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, сообщает ГУМВД по региону.В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, добавили в ведомстве.В ГУМВД также уточнили, что остальных пассажиров автобуса, которые не пострадали, к месту назначения доставил другой автобус. Точное число находившихся в салоне попавшего в аварию автобуса пассажиров устанавливается. Предварительно, их было не более 15 человек, некоторые могли добраться к месту назначения на попутных машинах."В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте аварии реверсивное движение. К месту ДТП выехало руководство регионального управления ГИБДД и территориального отдела полиции", - сообщили в главке.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20201225/postradavshie-1590890598.html

новосибирск

черепановский район

новосибирская область

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гумвд, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, черепановский район, новосибирская область, происшествия