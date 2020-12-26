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Власти Москвы доставили дрова жителям на домашнем режиме
Власти Москвы доставили дрова жителям на домашнем режиме
Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:26
2020-12-26T11:26
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков."В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки. С конца сентября выполнено 30 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам.Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.
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петр бирюков, москва, общество

Власти Москвы доставили дрова жителям на домашнем режиме

11:26 26.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Московской области с вертолета
Виды Московской области с вертолета - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков.
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки. С конца сентября выполнено 30 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам.
Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.
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