Рождественские монстры, которых вы не знаете
В Нидерландах у местного Санта-Клауса (Синтерклааса) есть темнокожий помощник. Цварте-Пьет или Черный Пит. Его считали мавром из Андалусии, ведь Нидерланды долго подчинялись Испании. По другой версии, он мальчик-трубочист. Черный Пит прячет нехороших детей в большой мешок, а потом съедает или забирает к себе на перевоспитание. У него кудрявые волосы, ярко-красные губы и серьги в ушах. Тем, кто заслужил, он раздает подарки.
Последние годы в Нидерландах дискутируют насчет цвета кожи Пита — не дискриминация ли это.
В Нидерландах у местного Санта-Клауса (Синтерклааса) есть темнокожий помощник. Цварте-Пьет или Черный Пит. Его считали мавром из Андалусии, ведь Нидерланды долго подчинялись Испании. По другой версии, он мальчик-трубочист. Черный Пит прячет нехороших детей в большой мешок, а потом съедает или забирает к себе на перевоспитание. У него кудрявые волосы, ярко-красные губы и серьги в ушах. Тем, кто заслужил, он раздает подарки.
Последние годы в Нидерландах дискутируют насчет цвета кожи Пита — не дискриминация ли это.
Значительно более политкорректный персонаж, но страшнее и свирепее, — альпийский Крампус. Это известный с дохристианских времен рогатый дьявол, который повсюду следует за Святым Николаем и делает за него все "черную работу". Часто у этого когтистого и волосатого чудовища с рогами и длинным красным языком в руках цепи, которыми он порет тех, кто не слушается. Крампус крадет игрушки, а в самых тяжелых случаях опять же сажает в мешок и относит к себе в подземное логово. Что он делает дальше — неизвестно, может быть, ест детей на ужин.
Значительно более политкорректный персонаж, но страшнее и свирепее, — альпийский Крампус. Это известный с дохристианских времен рогатый дьявол, который повсюду следует за Святым Николаем и делает за него все "черную работу". Часто у этого когтистого и волосатого чудовища с рогами и длинным красным языком в руках цепи, которыми он порет тех, кто не слушается. Крампус крадет игрушки, а в самых тяжелых случаях опять же сажает в мешок и относит к себе в подземное логово. Что он делает дальше — неизвестно, может быть, ест детей на ужин.
Отвратительная великанша-людоедша Грила с XIII века живет в пещере в исландских горах. Она знает имена всех непослушных детей и каждый год, когда приближается Рождество, спускается с гор, находит их и проглатывает. А все потому, что в них содержится главный ингредиент ее любимого блюда — рагу из неугомонных ребят. Она постоянно его ест и никак не может насытиться. В XVII веке детей настолько запугали Грилой, что в 1746 году даже издали указ, запрещающий это делать.
Отвратительная великанша-людоедша Грила с XIII века живет в пещере в исландских горах. Она знает имена всех непослушных детей и каждый год, когда приближается Рождество, спускается с гор, находит их и проглатывает. А все потому, что в них содержится главный ингредиент ее любимого блюда — рагу из неугомонных ребят. Она постоянно его ест и никак не может насытиться. В XVII веке детей настолько запугали Грилой, что в 1746 году даже издали указ, запрещающий это делать.
У Грилы когда-то жил огромный черный Йольский кот или Йолакоттуринн. Он появляется в канун Рождества. Если дети в течение года вели себя недостаточно хорошо и не подготовились к празднику, он их съедает. Особенно суров он с теми, у кого 25 декабря нет новой одежды. Угрозу попасться в лапы Йольскому коту раньше использовали фермеры: они настаивали на том, чтобы работники вовремя закончили обрабатывать шерсть. Те, кому это удавалось, получали новую одежду, а беспечные и медлительные становились жертвами страшного кота. Позже дарить обновки самым работящим превратилось в традицию, а лодыри по-прежнему оказывались в кошачьих когтях. Ругая ленивых отпрысков, родители грозились отправить их к Йольскому коту. Обидно: дети нищих, которым не на что было купить новые наряды, этого явно не заслуживали .
У Грилы когда-то жил огромный черный Йольский кот или Йолакоттуринн. Он появляется в канун Рождества. Если дети в течение года вели себя недостаточно хорошо и не подготовились к празднику, он их съедает. Особенно суров он с теми, у кого 25 декабря нет новой одежды. Угрозу попасться в лапы Йольскому коту раньше использовали фермеры: они настаивали на том, чтобы работники вовремя закончили обрабатывать шерсть. Те, кому это удавалось, получали новую одежду, а беспечные и медлительные становились жертвами страшного кота. Позже дарить обновки самым работящим превратилось в традицию, а лодыри по-прежнему оказывались в кошачьих когтях. Ругая ленивых отпрысков, родители грозились отправить их к Йольскому коту. Обидно: дети нищих, которым не на что было купить новые наряды, этого явно не заслуживали .
На востоке Франции озорников пугают Дедом с розгами (Le Père Fouettard). Oн всегда (с IV века) небрит и плохо вымыт, пахнет от него козлом, а одевается он во все черное, его высокие сапоги — такого же цвета.
По легенде однажды мясник открыл дверь трем заблудившимся детям, предложив им кров, но как только они вошли, он их убил, покромсал на куски и сложил в кадку для засолки мяса.
Семь лет спустя в те места забрел Святой Николай и также попросил убежища у мясника. Тот попытался его накормить, но гость отказывался от всего, настаивая чтобы ему дали солонину семилетней давности. Услышав об этом, мясник сбежал, а Николай воскресил тех троих несчастных, которым показалось, что они просто так долго спали.
В наказание за злодейства святой Николай велел мяснику постоянно следовать за ним во время раздачи подарков и назначил его Дедом с розгами.
На востоке Франции озорников пугают Дедом с розгами (Le Père Fouettard). Oн всегда (с IV века) небрит и плохо вымыт, пахнет от него козлом, а одевается он во все черное, его высокие сапоги — такого же цвета.
По легенде однажды мясник открыл дверь трем заблудившимся детям, предложив им кров, но как только они вошли, он их убил, покромсал на куски и сложил в кадку для засолки мяса.
Семь лет спустя в те места забрел Святой Николай и также попросил убежища у мясника. Тот попытался его накормить, но гость отказывался от всего, настаивая чтобы ему дали солонину семилетней давности. Услышав об этом, мясник сбежал, а Николай воскресил тех троих несчастных, которым показалось, что они просто так долго спали.
В наказание за злодейства святой Николай велел мяснику постоянно следовать за ним во время раздачи подарков и назначил его Дедом с розгами.
В Баварии, а также в Чехии и Словении, на Святки по домам ходит Перхта. Она может появиться в любое время, но с наибольшей вероятностью — с 25 декабря по 6 января.
Одни говорят, что когда-то она была женщина редкой красоты с белейшей кожей. Другие утверждают: она всегда только суровая и неблагодарная старуха. Ей известно, кто из детей трудился в течение года. Им она подкладывает в ботинки серебряную монету, а лентяям вспарывает животы, вынимает внутренности и набивает соломой или камнями.
Особенно ее интересуют девочки: насколько аккуратно они пряли лен или шерсть. Считается, что именно от Перхты произошли многие мифические персонажи: Баба-яга, итальянская ведьма Бефана и прочая нечисть.
В Баварии, а также в Чехии и Словении, на Святки по домам ходит Перхта. Она может появиться в любое время, но с наибольшей вероятностью — с 25 декабря по 6 января.
Одни говорят, что когда-то она была женщина редкой красоты с белейшей кожей. Другие утверждают: она всегда только суровая и неблагодарная старуха. Ей известно, кто из детей трудился в течение года. Им она подкладывает в ботинки серебряную монету, а лентяям вспарывает животы, вынимает внутренности и набивает соломой или камнями.
Особенно ее интересуют девочки: насколько аккуратно они пряли лен или шерсть. Считается, что именно от Перхты произошли многие мифические персонажи: Баба-яга, итальянская ведьма Бефана и прочая нечисть.
Из немецкого фольклора пришел Белсникель. Его имя в буквальном переводе означает "Святой Николай с мехом". Как правило, он тепло укутан, в одной руке держит плетку, а в другой — мешок с конфетами и орехами.
Накануне Рождества он приходит в дом перед тем, как семья ложится спать. Тех, кто вел себя плохо, лупит плеткой, но зачастую дает шанс откупиться песней, танцем, стихотворением или чтением наизусть отрывка из Библии.
На прощание Белсникель оставляет небольшие игрушки, теплые носки, варежки и конфеты прилежным ребятам. Но горе тем, кто забудет о манерах и сразу помчится рассматривать подарки, таким нетерпеливым тоже достанется плеткой.
Из немецкого фольклора пришел Белсникель. Его имя в буквальном переводе означает "Святой Николай с мехом". Как правило, он тепло укутан, в одной руке держит плетку, а в другой — мешок с конфетами и орехами.
Накануне Рождества он приходит в дом перед тем, как семья ложится спать. Тех, кто вел себя плохо, лупит плеткой, но зачастую дает шанс откупиться песней, танцем, стихотворением или чтением наизусть отрывка из Библии.
На прощание Белсникель оставляет небольшие игрушки, теплые носки, варежки и конфеты прилежным ребятам. Но горе тем, кто забудет о манерах и сразу помчится рассматривать подарки, таким нетерпеливым тоже достанется плеткой.
Мари Луид из Уэльса — не совсем монстр. Так называли существо, похожее на коня, которое появлялось у домов на Рождество и Новый год.
История Мари Луид связана с валлийской и кельтской богиней лошадей — Рианнон. Наряд состоит из конского черепа и длинного белого плаща. Ее водит по домам хорошо одетый человек. Чтобы она слушалась, он использует хлыст и вожжи с маленькими колокольчиками.
Мари Луид и ее сопровождение поют традиционные песни у закрытой двери. Дальше начинается игра в рифмы. Если побеждают хозяева (большая редкость), Мари Луид и все, кто с ней пришел, уходят. Если же гости одерживают победу, им разрешают войти. Внутри они беснуются, ржут, лязгают зубами и громко кричат, пугая детей. Хозяева, чтобы их выпроводить, благодарят пирогами, пивом и иногда деньгами.
Мари Луид из Уэльса — не совсем монстр. Так называли существо, похожее на коня, которое появлялось у домов на Рождество и Новый год.
История Мари Луид связана с валлийской и кельтской богиней лошадей — Рианнон. Наряд состоит из конского черепа и длинного белого плаща. Ее водит по домам хорошо одетый человек. Чтобы она слушалась, он использует хлыст и вожжи с маленькими колокольчиками.
Мари Луид и ее сопровождение поют традиционные песни у закрытой двери. Дальше начинается игра в рифмы. Если побеждают хозяева (большая редкость), Мари Луид и все, кто с ней пришел, уходят. Если же гости одерживают победу, им разрешают войти. Внутри они беснуются, ржут, лязгают зубами и громко кричат, пугая детей. Хозяева, чтобы их выпроводить, благодарят пирогами, пивом и иногда деньгами.