Рождественские монстры, которых вы не знаете

На востоке Франции озорников пугают Дедом с розгами (Le Père Fouettard). Oн всегда (с IV века) небрит и плохо вымыт, пахнет от него козлом, а одевается он во все черное, его высокие сапоги — такого же цвета.

По легенде однажды мясник открыл дверь трем заблудившимся детям, предложив им кров, но как только они вошли, он их убил, покромсал на куски и сложил в кадку для засолки мяса.

Семь лет спустя в те места забрел Святой Николай и также попросил убежища у мясника. Тот попытался его накормить, но гость отказывался от всего, настаивая чтобы ему дали солонину семилетней давности. Услышав об этом, мясник сбежал, а Николай воскресил тех троих несчастных, которым показалось, что они просто так долго спали.

В наказание за злодейства святой Николай велел мяснику постоянно следовать за ним во время раздачи подарков и назначил его Дедом с розгами.