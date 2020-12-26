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Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:41
2020-12-26T19:41
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КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины."Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что девушке запретили въезд в страну сроком на три года, сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, владимир путин, турция, севастополь, оон, украина

Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

19:41 26.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что девушке запретили въезд в страну сроком на три года, сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВладимир ПутинТурцияСевастопольООНУкраина
 
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