https://ria.ru/20201226/bloger-1591068841.html

Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:41

2020-12-26T19:41

2020-12-26T19:41

россия

владимир путин

турция

севастополь

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155242/40/1552424079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_972a7df0f6d3ac01077e4b7cc74d91d2.jpg

КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины."Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что девушке запретили въезд в страну сроком на три года, сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201224/krym-1590758951.html

россия

турция

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, турция, севастополь, оон, украина