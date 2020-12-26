https://ria.ru/20201226/beremennost-1591012564.html
Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
Рекомендация не беременеть в течение трех месяцев после вакцинации от коронавируса - это стандартное правило, как и для других вакцин, если привитая женщина... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:31
2020-12-26T03:31
2020-12-26T03:31
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рекомендация не беременеть в течение трех месяцев после вакцинации от коронавируса - это стандартное правило, как и для других вакцин, если привитая женщина забеременеет раньше этого срока, ничего страшного не произойдёт, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что делать прививку от коронавируса не рекомендуют пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка.Он отметил, что так как исследование на беременных ещё не проводилось, то по закону это правило указывается в инструкции.При этом, если вдруг привитая женщина забеременеет раньше, чем через три месяца после вакцинации, ничего страшного не произойдёт, уточнил Гинцбург.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591009024.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье, москва, общество