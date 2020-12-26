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Туризм
https://ria.ru/20201226/aviabilety-1590931947.html
Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты
Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты
Авиабилеты в будущем году будут дорожать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:15
2020-12-26T09:15
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туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
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новый год
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Авиабилеты в будущем году будут дорожать, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения стоимости перелетов в ближайшие годы.Сейчас билеты на самолет в России можно купить дешевле, чем год назад в среднем на 15 процентов. В некоторые города снижение цен достигает 40 процентов. С одной стороны, это хорошо, потому что туристы могут путешествовать даже при сокращении доходов. С другой, финансовое положение многих авиакомпаний оставляет желать лучшего, они идут на уменьшение цен чтобы заполнить борта. Когда пандемия отступит, билеты на перелеты по России могут снова подорожать. Например, на шесть-семь процентов, как это было каждый год раньше, говорят аналитики.Средний чек при покупке проездных документов за границу (по маршрутам, по которым осуществлялась перевозка) в 2020 году подрос. В некоторые месяцы по ряду направлений — удвоился по сравнению с прошлым годом. Причина — исключительно решения правительств из-за пандемии коронавируса, ограничивающие или запрещающие перелеты, отмечают эксперты. Путешествие в страны ближнего зарубежья подорожало в среднем на шесть процентов, в Европу – на девять процентов.В 2021 году авиабилеты за рубеж дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года, прогнозируют аналитики. Причем, если открытыми для поездок останутся ограниченное количество маршрутов, то их стоимость может продолжить расти.
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цены, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, новый год, европа

Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты

09:15 26.12.2020
 
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Depositphotos / emaria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Авиабилеты в будущем году будут дорожать, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения стоимости перелетов в ближайшие годы.
Сейчас билеты на самолет в России можно купить дешевле, чем год назад в среднем на 15 процентов. В некоторые города снижение цен достигает 40 процентов. С одной стороны, это хорошо, потому что туристы могут путешествовать даже при сокращении доходов. С другой, финансовое положение многих авиакомпаний оставляет желать лучшего, они идут на уменьшение цен чтобы заполнить борта. Когда пандемия отступит, билеты на перелеты по России могут снова подорожать. Например, на шесть-семь процентов, как это было каждый год раньше, говорят аналитики.
Средний чек при покупке проездных документов за границу (по маршрутам, по которым осуществлялась перевозка) в 2020 году подрос. В некоторые месяцы по ряду направлений — удвоился по сравнению с прошлым годом. Причина — исключительно решения правительств из-за пандемии коронавируса, ограничивающие или запрещающие перелеты, отмечают эксперты. Путешествие в страны ближнего зарубежья подорожало в среднем на шесть процентов, в Европу – на девять процентов.
В 2021 году авиабилеты за рубеж дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года, прогнозируют аналитики. Причем, если открытыми для поездок останутся ограниченное количество маршрутов, то их стоимость может продолжить расти.
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