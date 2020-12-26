https://ria.ru/20201226/aviabilety-1590931947.html

Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты

Эксперты рассказали, сколько в 2021 году будут стоить авиабилеты

Авиабилеты в будущем году будут дорожать, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:15

2020-12-26T09:15

2020-12-26T09:15

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Авиабилеты в будущем году будут дорожать, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения стоимости перелетов в ближайшие годы.Сейчас билеты на самолет в России можно купить дешевле, чем год назад в среднем на 15 процентов. В некоторые города снижение цен достигает 40 процентов. С одной стороны, это хорошо, потому что туристы могут путешествовать даже при сокращении доходов. С другой, финансовое положение многих авиакомпаний оставляет желать лучшего, они идут на уменьшение цен чтобы заполнить борта. Когда пандемия отступит, билеты на перелеты по России могут снова подорожать. Например, на шесть-семь процентов, как это было каждый год раньше, говорят аналитики.Средний чек при покупке проездных документов за границу (по маршрутам, по которым осуществлялась перевозка) в 2020 году подрос. В некоторые месяцы по ряду направлений — удвоился по сравнению с прошлым годом. Причина — исключительно решения правительств из-за пандемии коронавируса, ограничивающие или запрещающие перелеты, отмечают эксперты. Путешествие в страны ближнего зарубежья подорожало в среднем на шесть процентов, в Европу – на девять процентов.В 2021 году авиабилеты за рубеж дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года, прогнозируют аналитики. Причем, если открытыми для поездок останутся ограниченное количество маршрутов, то их стоимость может продолжить расти.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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