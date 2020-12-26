https://ria.ru/20201226/artilleriya-1590909531.html

"Это провал": американцы признали, что разучились делать пушки

"Это провал": американцы признали, что разучились делать пушки

Пентагон решил заменить устаревшие гусеничные гаубицы M109 Palladin на колесные, но выяснилось, что нечем. Американские военные объявили конкурс на... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Пентагон решил заменить устаревшие гусеничные гаубицы M109 Palladin на колесные, но выяснилось, что нечем. Американские военные объявили конкурс на перспективную самоходку, однако, что бывает нечасто, закупать вооружение им придется за рубежом. О том, как одна из сильнейших оборонок мира расписалась в собственной беспомощности, — в материале РИА Новости.В Сербию за оружиемВ конкурсе Минобороны США на новую мобильную 155-миллиметровую гаубицу участвуют оружейные компании Европы, Африки, Азии. Свои изделия они предоставят на сравнительные тесты и огневые испытания в начале года. Интересно, что американцы запросили исключительно колесные версии САУ.Пентагону понадобилась подвижная, живучая и мощная гаубица. Одно из главных требований — высокая скорострельность. Поэтому все конкурсные образцы должны оснащаться полуавтоматическими или автоматическими системами заряжания. Время перехода из походного положения к боевому нужно сократить до минимума. Важна и мобильность, позволяющая быстро отходить с огневой позиции, чтобы избежать ответного удара противника.Израильтяне предлагают установку ATMOS: 155-миллиметровое орудие на трех- или четырехосном колесном шасси. Дальность эффективного огня — 40 километров, скорость автономного хода — до 80 километров в час. Однако заряжается пушка вручную, что сказывается на темпе стрельбы: в зависимости от расторопности экипажа — от четырех до девяти выстрелов в минуту. Тем не менее израильтяне указывают на то, что установка используется Армией обороны Израиля и хорошо себя зарекомендовала в боевых операциях.Британская фирма BAE Systems хочет продать американцам колесную САУ Archer. Ее сильная сторона — полная автоматизация стрельбы. Экипаж управляет орудием из бронированной кабины, причем все операции может выполнять один человек. Разработчики заявляют, что самоходка способна вступить в бой в течение всего 30 секунд после получения приказа на открытие огня. Боекомплект — 21 снаряд. Стандартные летят на 40 километров, высокоточные могут достать цель на расстоянии свыше 50 километров. Впрочем, сами британцы закупать эти самоходки не спешат — пока лишь Швеция заказала несколько десятков. США обратились за помощью даже в такие страны, как Сербия, Словакия, Франция, ЮАР и Южная Корея. Так, сербы представят собственную разработку — гаубицу NORA B-52. По сути, это модифицированное советское 152-миллиметровое орудие Д-20 еще середины 1940-х. Его оснастили автоматом заряжания и разместили на колесной платформе. Переход в боевое положение — около минуты. Обратно, в походное — столько же. Скорострельность — от шести до 12 выстрелов в минуту, дальность — порядка 40 километров. Был бы опытСейчас американская армия воюет по всему миру с гаубицами M109 Palladin. Эти самоходки принимали на вооружение в начале 1960-х, и они успели изрядно устареть. Несмотря на многочисленные доработки, характеристики этой машины сильно отстают от зарубежных аналогов. В частности, освободить экипаж от функции автомата заряжания конструкторам удалось только в 2012-м. Но скорострельность выросла незначительно: с трех выстрелов в минуту до шести. "У американцев сейчас какой-то конкурсный бзик, — отмечает в беседе с РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Мураховский. — Думаю, они просто хотят посмотреть на возможности колесной схемы. У нашей армии, к слову, есть такой опыт — мы в свое время покупали подобные САУ у чехов. Признали этот вид техники неперспективным. Но если американцы хотят тоже пройти по этому пути — пожалуйста, никто не мешает". Эксперт уточнил, что главное преимущество колесной техники перед гусеничной — солидный ресурс шасси. Еще один плюс — высокая скорость на марше. Однако минусов все же больше. "Действовать на колесных машинах можно только вдоль или вблизи дорог, — пояснил Мураховский. — На сильно пересеченной местности развертывание ограничено. А плотность хороших дорог не так высока, как кажется, даже в Европе. Поэтому следить за трафиком на них с помощью беспилотников и спутников гораздо проще, чем мониторить, скажем, поля и леса". Безнадежно отсталиПо мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, американцы вынуждены привлекать сторонних разработчиков в области артиллерии, поскольку растеряли собственные технологические цепочки и создать что-то эффективное своими силами уже не в состоянии."В США возник определенный перекос с точки зрения высокотехнологичного и так называемого конвенционального оружия, — говорит он. — Там оружие типа пушечного считают неким атавизмом, пушки заменили на ракеты. Поэтому производство многих конвенциональных вооружений отдали на аутсорсинг частным компаниям. И теперь, например, в США нет ни одной фирмы, которая делает те же пушечные шомполы для чистки стволов". Ранее похожее мнение высказали и эксперты американского исследовательского центра RAND. Аналитики, сравнивая состояние артиллерийских войск США и России, пришли к выводу, что "боги войны" Пентагона в последние десятилетия критически отстают. Причина — недостаточное внимание к этому роду войск после событий сентября 2001-го.С тех пор США не раз ввязывались в крупные конфликты, но воевали в основном против нерегулярных армий — в Ираке и Афганистане, массово применяя ракетное оружие, самолеты и вертолеты в качестве ударных средств и средств огневой поддержки наземных операций. Артиллерия, а также системы ПВО отошли на второй план. Деградация коснулась не только личного состава — высококлассных артиллеристов перевели в ряды пехоты, — но и самого вооружения. Так, гаубица "Палладин" до сих пор стреляет лишь на 25 километров, а ее модернизационный потенциал давно исчерпан.В России артиллерию никогда не оставляли без внимания, в том числе и самоходные артустановки. Самая современная гусеничная САУ 2СВ35 "Коалиция-СВ" уверенно отправляет 152-миллиметровые снаряды на 80 километров с корректировкой по спутнику. Причем скорострельность орудия — от 11 до 16 выстрелов в минуту, так как заряжание и стрельба полностью автоматизированы.

https://ria.ru/20200325/1569070974.html

https://ria.ru/20200514/1571393207.html

https://ria.ru/20181022/1531064174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rand, министерство обороны сша, сша, пентагон, технологии, безопасность