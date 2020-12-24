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Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии
Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии
Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:56
2020-12-24T17:56
мария захарова
великобритания
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями всемирной Организации здравоохранения", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html
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мария захарова, великобритания

Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии

17:56 24.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями всемирной Организации здравоохранения", - сказала Захарова на брифинге.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 19:16Наука
Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
 
Мария ЗахароваВеликобритания
 
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