https://ria.ru/20201224/zakharova-1590801461.html

Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии

Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии

Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:56

2020-12-24T17:56

2020-12-24T17:56

мария захарова

великобритания

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями всемирной Организации здравоохранения", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

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мария захарова, великобритания