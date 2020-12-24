https://ria.ru/20201224/zakharova-1590801461.html
Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии
Россия получила образцы нового штамма коронавируса из Британии
Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:56
2020-12-24T17:56
2020-12-24T17:56
мария захарова
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588641937_0:205:3260:2039_1920x0_80_0_0_dd3c32ec1db7b61e0942e6b904ce8ec0.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями всемирной Организации здравоохранения", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588641937_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_3a70a185bea8deba1fda7533bcfc3e7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, великобритания
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Ученые России получили образцы нового штамма коронавируса из Великобритании
и интенсивно работают над его изучением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями всемирной Организации здравоохранения", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.