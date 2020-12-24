https://ria.ru/20201224/yakutiya-1590680456.html

Якутия направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей

Якутия направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей

Якутия в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:40

2020-12-24T09:40

2020-12-24T09:40

республика саха (якутия)

коронавирус в россии

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айсен николаев

здоровье - общество

общество

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ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Якутия в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В четверг во время ежегодного послания парламенту республики глава Якутии Айсен Николаев отметил основные результаты работы в период пандемии."На обеспечение медицины всем необходимым огромная помощь оперативно направляется от федерального центра. На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 миллиардов 900 миллионов рублей – 7,5 миллиарда из федерального и 3 миллиарда 400 миллионов рублей из республиканского бюджетов", - сказал руководитель региона.Николаев отметил, что удалось в кратчайшие сроки мобилизовать здравоохранение в городах и районах Якутии."Коечный фонд для лечения больных Covid-19 увеличился с 435 коек до 3071…, было развернуто широкое тестирование на коронавирус, начатое в марте с 300 исследований в двух лабораториях. Сейчас мощность 15 лабораторий доведена до 7 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За все время пандемии тестирование прошли более 760 тысяч человек", - приводятся слова главы региона.Он подчеркнул, что оперативные штабы открывали и оснащали обсерваторы, обеспечивали жилье и транспорт для медиков, организовывали дезинфекцию, доставку тестов, медикаментов, СИЗов во всех, даже в самых отдаленных районах.Ранее сообщалось, что 2021 год объявлен в Якутии Годом здоровья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588181629.html

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