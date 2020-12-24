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Республика Саха (Якутия)
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Якутия направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей
Якутия направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей
Якутия в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:40
2020-12-24T09:40
республика саха (якутия)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
айсен николаев
здоровье - общество
общество
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ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Якутия в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В четверг во время ежегодного послания парламенту республики глава Якутии Айсен Николаев отметил основные результаты работы в период пандемии."На обеспечение медицины всем необходимым огромная помощь оперативно направляется от федерального центра. На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 миллиардов 900 миллионов рублей – 7,5 миллиарда из федерального и 3 миллиарда 400 миллионов рублей из республиканского бюджетов", - сказал руководитель региона.Николаев отметил, что удалось в кратчайшие сроки мобилизовать здравоохранение в городах и районах Якутии."Коечный фонд для лечения больных Covid-19 увеличился с 435 коек до 3071…, было развернуто широкое тестирование на коронавирус, начатое в марте с 300 исследований в двух лабораториях. Сейчас мощность 15 лабораторий доведена до 7 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За все время пандемии тестирование прошли более 760 тысяч человек", - приводятся слова главы региона.Он подчеркнул, что оперативные штабы открывали и оснащали обсерваторы, обеспечивали жилье и транспорт для медиков, организовывали дезинфекцию, доставку тестов, медикаментов, СИЗов во всех, даже в самых отдаленных районах.Ранее сообщалось, что 2021 год объявлен в Якутии Годом здоровья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, айсен николаев, здоровье - общество, общество

Якутия направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей

09:40 24.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Якутия в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом почти 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В четверг во время ежегодного послания парламенту республики глава Якутии Айсен Николаев отметил основные результаты работы в период пандемии.
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"На обеспечение медицины всем необходимым огромная помощь оперативно направляется от федерального центра. На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 миллиардов 900 миллионов рублей – 7,5 миллиарда из федерального и 3 миллиарда 400 миллионов рублей из республиканского бюджетов", - сказал руководитель региона.
Николаев отметил, что удалось в кратчайшие сроки мобилизовать здравоохранение в городах и районах Якутии.
"Коечный фонд для лечения больных Covid-19 увеличился с 435 коек до 3071…, было развернуто широкое тестирование на коронавирус, начатое в марте с 300 исследований в двух лабораториях. Сейчас мощность 15 лабораторий доведена до 7 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За все время пандемии тестирование прошли более 760 тысяч человек", - приводятся слова главы региона.
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Он подчеркнул, что оперативные штабы открывали и оснащали обсерваторы, обеспечивали жилье и транспорт для медиков, организовывали дезинфекцию, доставку тестов, медикаментов, СИЗов во всех, даже в самых отдаленных районах.
Ранее сообщалось, что 2021 год объявлен в Якутии Годом здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Республика Саха (Якутия)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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